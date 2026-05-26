Quattro donne rubano generi alimentari a Candelo

Intervento dei carabinieri ieri a Candelo per un furto in supermercato. Il titolare del negozio ha detto di aver notato quattro notato stranieri vestiti con colori variopinti che hanno asportato generi alimentari per allontanarsi nella zona del cimitero. Le donne si sarebbero allontanate con un’auto.

Nel frattempo dopo un’ora altra segnalazione in un supermercato di Mongrando. Qui erano state notate sempre quattro donne che avrebbero tentato un furto.

Indagano i carabinieri

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