Seguici su

Attualità

Lite tra vicini: non permette al giardiniere di sistemare la siepe

E’ successo a Vigliano

Pubblicato

26 secondi fa

il

giardiniere colpito
Aggiungi La Provincia di Biella come Fonte preferita su Google

Dissidi  tra due vicini di casa a Vigliano Biellese.

Una donna ha parcheggiato l’auto vicino alla proprietà della vicina impedendo così al giardiniere di sistemare il giardino. Sono stati fatti intervenire i carabinieri. E hanno consigliato le parti di rivolgersi a un legale per dirimere la questione.

Google News Rimani aggiornato seguendoci su Google News!
SEGUICI

Continua a leggere le notizie de La Provincia di Biella e segui la nostra pagina Facebook

Argomenti correlati:
E tu cosa ne pensi?

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *