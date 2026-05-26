Attualità
Lite tra vicini: non permette al giardiniere di sistemare la siepe
E’ successo a Vigliano
Dissidi tra due vicini di casa a Vigliano Biellese.
Una donna ha parcheggiato l’auto vicino alla proprietà della vicina impedendo così al giardiniere di sistemare il giardino. Sono stati fatti intervenire i carabinieri. E hanno consigliato le parti di rivolgersi a un legale per dirimere la questione.
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