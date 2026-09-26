L’ambiziosa Biellese vuole tornare alla vittoria. Otto punti in quattro partite. Equamente distribuiti con due vittorie e altrettanti pareggi. La stagione 2026/2027 è iniziata nel migliore dei modi per la Biellese.

L’ambiziosa Biellese vuole tornare alla vittoria

La squadra bianconera non ha mai nascosto le sue ambizioni, pur senza parlare apertamente di alta classifica, e i risultati le stanno danno ampiamente ragione dunque. Certo è che un pizzico di rammarico per l’epilogo dell’ultima gara è inevitabile.

Dopo il pareggio all’esordio a Saluzzo, capitan Pavan e compagni avevano conquistato due vittorie in tre giorni tra Ligorna in casa e Bra in trasferta. Domenica scorsa al “Pozzo-La Marmora” è arrivato il Chisola e dopo appena quattro minuti Giacona aveva già regalato l’1-0, ma i torinesi hanno trovato il varco giusto per segnare il gol del pareggio e l’1-1 è stato poi anche il punteggio finale.

Un punto invece che tre, un risultato che ha impedito ai lanieri di restare al comando della graduatoria. Ora davanti a tutti c’è il Derthona, club ripescato in estate dopo la retrocessione ai play-out contro il Gozzano lo scorso maggio, e i bianconeri sono secondi a braccetto con Saluzzo e Lascaris, ma bisogna tenere conto che l’Alessandria, attualmente a quota 6 punti, ha una partita in meno.

Ora sotto con il Sestri Levante

Poco male, comunque, anche se domani il calendario propone una sfida dall’elevato coefficiente di difficoltà. La Biellese di Luca Prina sarà infatti impegnata al “Giuseppe Sivori” di Sestri Levante, ospite della locale formazione rossoblù (calcio d’inizio alle 15). L’avvio di stagione dei liguri è stato piuttosto complicato: successo al debutto contro l’Asti in casa. Poi due sconfitte, di misura ad Alessandria e netto scivolone interno con la Fezzanese. Mentre una settimana fa è arrivato il pareggio esterno con il Lascaris.

La Biellese (foto Bonifazio-L’Eco del Chisone.it) vuole tornare a vincere, dovrà fare i conti con la caratura degli avversari, ma i tre punti restano l’obiettivo principale.

A livello di formazione, da valutare le condizioni di Caselli e Beltrame, che con il Chisola hanno accusato qualche problema in fase di riscaldamento.

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