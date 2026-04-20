La Valle Cervo Andorni saluta Matteo Eulogio. Il capitano (nella foto di Luca Coringrato) si ritira dopo 392 presenze con la maglia a scacchi.

La Valle Cervo Andorno saluta Matteo Eulogio

“Eulogio non è stato solanto un giocatore della Valle Cervo Andorno, ne è stato il cuore, il volto, l’identità”, così il club lo ha salutato sui social.

Il posto prosegue poi: “Con 392 presenze ha scritto una storia fatta di fedeltà e appartenenza, ma è con quella fascia al braccio che è diventato leggenda. Per tutti era il “cap”, un soprannome semplice, ma carico di rispetto e significato. Capitano vero, di quelli che non hanno bisogno di alzare la voce per farsi seguire. Matteo guidava con l’esempio, con la grinta e con un senso di responsabilità che si percepiva in ogni partita. Era il primo a lottare su ogni pallone e l’ultimo a mollare, il punto fermo nei momenti difficili e la guida nelle vittorie.

Oggi (ieri per chi legge, ndr), davanti al suo pubblico, ha salutato il calcio giocato tra lacrime e sorrisi. La crime per ciò che finisce, per gli anni che non tornano, per quella maglia che è stata una seconda pelle. Sorrisi per tutto ciò che ha dato e ricevuto, per un percorso vissuto fino in fondo, senza mai risparmiarsi.

Il “cap” lascia il campo, ma non lascia davvero la sua squadra. Perchè certi capitani non smettono mai di esserlo. Restano negli occhi dei tifosi, nei racconti dello spogliatoio, nell’anima della Valle Cervo Andorno, dove il suo nome sarà sempre sinonimo di leadership, sacrificio e amore per il calcio.

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