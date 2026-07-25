La Juventus Women è pronta per il preliminare di Champions League. Attualmente la squadra è in ritiro a Chatillon, in Valle d’Aosta, per la prima fase della preparazione estiva. Ma a breve inizierà a prendere confidenza con l’erba biellese. Anche nella nuova annata, infatti, lo stadio “Pozzo-Lamarmora” sarà la “casa” delle bianconere.

La Juventus Women è pronta per il preliminare di Champions League

A confermarlo è stato lo stesso Isaac Guerrero, nuovo allenatore di Rosucci e compagne. Che ha parlato al termine della prima amichevole stagionale, vinta 2-0 contro le campionesse in carica elvetiche del Servette FC Chênois Féminin. «Ci stiamo preparando per arrivare a Biella, a casa nostra, pronte per il primo turno di Women’s Champions League che giocheremo nel vostro stadio».

Il riferimento del tecnico spagnolo è al quadrangolare di Champions che si giocherà appunto all’ombra del Mucrone tra mercoledì 5 e sabato 8 agosto. Sarà il secondo turno di qualificazione alla fase “campionato” della Women’s Champions League.

La Juve affronterà le portoghesi del Torreense in semifinale, programmata per mercoledì 5 con calcio d’inizio alle 21. Dall’altra parte del tabellone, nel pomeriggio (alle 15.30), si affronteranno le svedesi dell’Hammarby e le albanesi dell’Apolonia. Sabato 8 si giocheranno poi le finali. Alle 15.30 la “finalina di consolazione”, con il terzo posto per garantisce un posto in Europa League. Mentre alle 21 la finalissima che mette in palio l’accesso al terzo turno preliminare per la vincente (la perdente approderà invece in Europa League).

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