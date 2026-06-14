Biella ancora casa della Juventus Women. Rinnovato l’accordo anche per la stagione 2026/2027.

Biella ancora casa della Juventus Women

Prosegue il rapporto tra la nostra città e il settore femminile bianconero. La prima squadra bianconera giocherà dunque il prossimo campionato di serie A nuovamente allo stadio “Pozzo-Lamarmora”.

Giunta alla quarta stagione complessiva di collaborazione, l’intesa consolida un percorso avviato nel 2023 che ha contribuito a portare a Biella il grande calcio femminile. Partita della massima serie e di Champions League, che valorizzano al tempo stesso l’impianto e offreno alla città una vetrina di prestigio.

Nel corso di questi anni lo stadio ha ospitato sfide di alto livello. Compresa la stagione 2024/2025 culminata con la conquista dello scudetto da parte della Juventus Women davanti al pubblico di Biella. La prosecuzione dell’accordo testimonia la soddisfazione reciproca delle parti e la volontà di proseguire un percorso fondato sulla collaborazione e sulla valorizzazione dello sport femminile.

L’intesa prevede inoltre la prosecuzione della manutenzione del terreno di gioco, eseguita dal club, che ha consentito di mantenere il manto erboso in condizioni ottimali.

Parallelamente, l’amministrazione comunale sta completando gli interventi sulla tribuna ovest laterale, che consentiranno di incrementare la capienza di circa 600 posti.

Le dichiarazioni

«La conferma della Juventus Women a Biella rappresenta un risultato importante per la nostra città – le parole del sindaco Marzio Olivero -. In questi anni abbiamo dimostrato di poter ospitare eventi sportivi di primo piano, garantendo qualità organizzativa e strutture all’altezza. Desidero ringraziare la Juventus per la fiducia che continua ad accordare a Biella e alla nostra amministrazione. Una scelta che rafforza il ruolo della città nel panorama del calcio femminile e contribuisce a promuovere il nostro territorio ben oltre i confini locali».

«Quando questa esperienza è iniziata, nel 2023, avevamo l’obiettivo di costruire una collaborazione solida e duratura – ha aggiunto l’assessore allo Sport Giacomo Moscarola -. Oggi possiamo dire che quella scelta si è rivelata vincente. Lo stadio ha ospitato appuntamenti di grande richiamo e il rapporto con la Juventus si è consolidato stagione dopo stagione. Inoltre l’accordo, numeri alla mano, conferma una collaborazione che produce benefici sportivi, promozionali e di immagine per la città. Continueremo a investire sull’impianto e sulla sua crescita per garantire condizioni sempre migliori agli atleti e al pubblico».

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