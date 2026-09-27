Il Rosignolo di Buronzo conquista tre pass per la fase tricolore. Sul “Progetto Sport” si staglia lo stampo del team guidato tecnicamente da un istruttore del calibro di Simone Ruffino.

La dirigenza è raggiante: «Anche quest’anno siamo arrivati alla finalissima e i tanti sacrifici oggi ci ripagano ampiamente. Nel nostro bagaglio troviamo tanto impegno, tantissime emozioni e altrettante sfide, quelle che ci hanno accompagnato in queste tappe impegnative. Adesso è tempo di rivolgere un mondo di complimenti alle nostre amazzoni, davvero brave».

Il Rosignolo: una scuderia top e vincente

A Garzigliana (Circolo Ippico Del Rampante), Beatrice Casaliggi è terza nella classifica finale Livello 1 Pony. Mentre Nicole Mensa strappa il secondo posto nel Livello base Pony. La sorella Elisa invece è settima. Nel Livello 2 Senior si distingue Alice Ferri. Nella tre giorni, bene al debutto Beatrice Castelletti (cat. 70 e 80).

Ora la finestra è aperta sulla finale nazionale di Cattolica (2-4 ottobre) all’Horses Riviera Resort di San Giovanni in Marignano. Il Rosignolo presenta tre binomi all’atto finale. Il “Progetto Sport” rappresenta un circuito strategico per l’equitazione giovanile e amatoriale. Ed è concepito per valorizzare la crescita tecnica, la disciplina e la sintonia tra cavaliere e cavallo.

A rappresentare il Piemonte in Romagna, sarà una squadra affiatata e determinata, pronta a farsi valere nei settori Pony e Cavalli/Senior. Il terzetto è composto da Nicole Mensa su Gigi 789 (Cat. 90 Pony), Beatrice Casaliggi su Stefi Du Val (Cat. 100 Pony) e Alice Ferri su Carvallina (Cat. 110 Senior).

Una serie di risultati prestigiosi che porteranno alla kermesse nazionale, ai quali va aggiunto quello ottenuto al rientro dalle vacanze. Le amazzoni si sono fatte trovare pronte già al nazionale a 5 stelle di Ornago (Monza/Brianza). Elisa e Nicole Mensa (2ª e 4ª cat. 90), Beatrice Diana (4ª cat. 100), Beatrice Casaliggi (1ª cat. 105), Alice Ferri (3ª cat. 100, 4ª cat. 105), Camilla Marinelli (2ª cat. 100), Ginevra Ruffino ha infine fatto molto bene in 125 con I For All D’Acheronte e in 115 in sella Quintinas.

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