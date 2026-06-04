Beatrice Casaliggi sul podio a Piazza di Siena. L’amazzone biellese e la squadra piemontese terze nella Coppa del Presidente.

Beatrice Casaliggi sul podio a Piazza di Siena

La competizione giovanile, una delle più importanti del calendario nazionale di salto ostacoli, è andata in scena da mercoledì 27 a domenica 31 maggio a Roma, nella splendida cornice di Villa Borghese.

Il risultato del Piemonte e la medaglia di bronzo rappresentano un traguardo importante, raggiunto al termine di due giornata di gara intense e combattute. Il podio premia l’impegno, la determinazione e il lavoro di squadra delle ragazze.

“Complimenti alla squadra pony per il terzo posto nella Coppa del Presidente – si legge al tal proposito nelle pagine social della Fise Piemonte -. Un bellissimo risultato che premia l’impegno, la determinazione e il lavoro di squadra delle nostre giovani amazzoni. Protagoniste di una prestazione che ha portato il Piemonte sul podio in una delle competizioni più prestigiose del calendario giovanile”.

Tra le protagoniste appunto Beatrice Casaliggi, atleta classe 2011 del Circolo Ippico Il Rosignolo di Buronzo, che ha gareggiato nella categoria H100 in sella a Stefi Du Val.

La squadra del Piemonte

Insieme a lei, a difendere i colori del Piemonte nella “Coppa del Presidente” erano presenti Carolina e Caterina Tenivella de La Porcellana di Orbassano (istruttori Lara e Alessandro Ferrero), in sella rispettivamente ad Appy des Tourettes e a Piemont Albachiara, Carola Rimini de Le Due Querce di Bosco Marengo (istruttore Italo Bianco), in sella a Sole, e Ginevra Chiavazza della Società Ippica Albese (istruttori Alessia De Marchi e Matteo Zacchetti), in sella a Sligo Little Cruise.

Casaliggi ha disputato due prove di grande rilievo. Nella prima giornata ha concluso il percorso con un solo errore, totalizzando 4 penalità. Mentre nella seconda ha firmato un percorso netto, contribuendo in modo importante al risultato complessivo della squadra. La prestazione è infatti rientrata tra i risultati utili per il punteggio complessivo, aiutando il Piemonte a conquistare un prezioso terzo posto finale.

Grande soddisfazione da parte dell’istruttore Simone Ruffino del Circolo Ippico Il Rosignolo e del tecnico regionale Mario Verheyden, che ha seguito il percorso della squadra. Menzione doverosa per il già citato Comitato Regionale Fise e per lo chef d’équipe Luigi Lo Bosco, i referenti tecnici e sportivi. Oltre a tutti coloro hanno accompagnato le ragazze in questa importante esperienza di crescita sportiva e personale.

Il podio di Piazza di Siena rappresenta un risultato di grande valore per tutto il movimento equestre piemontese e un motivo di orgoglio per il territorio biellese.

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