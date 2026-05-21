Beatrice Casaliggi corona il suo sogno e va a Piazza di Siena. La giovane amazzone biellese difenderà i colori del Piemonte nel salto ostacoli.

Beatrice Casaliggi corona il suo sogno

La “Coppa del Presidente” è uno dei concorsi di salto ostacoli più importanti dell’intero panorama nazionale.

E’ la competizione a squadre più attesa del CSIO di Roma in Piazza di Siena. Ed è riservata ai migliori cavalieri Junior (Under18 con brevetto di Primo grado) selezionati dai Comitati regionali. La kermesse si svolge storicamente all’interno della prestigiosa e rinomata Villa Borghese.

Quest’anno la competizione è in programma la prossima settimana, per la precisione da mercoledì 27 a domenica 31 maggio. E sarà un’edizione speciale in quanto celebrerà il centenario di Piazza di Siena: cento anni di sport, eleganza e tradizione.

In campo, come sempre, i migliori binomi del salto ostacoli mondiale. Amazzoni e cavalieri insieme ai loro cavalli, pronti a sfidarsi fino al momento più atteso: il “Rolex Gran Premio Roma”, di domenica 31.

Da Biella alla Capitale

E tra i partecipanti sarà presente anche una ragazza biellese. Si tratta di Beatrice Casaliggi, classe 2011, convocata nella squadra Pony dal tecnico regionale Mario Verheyden. La formazione del Piemonte è composta da soli cinque binomi, uno per categoria, e Casaliggi, insieme alla pony Stefi Du Val sarà impegnata nella H100. E’ la realizzazione di un sogno per la giovane atleta in forza al Circolo Ippico Il Rosignolo di Buronzo, seguita dall’istruttore Simone Ruffino.

Insieme a lei, a difendere i colori del Piemonte nella “Coppa del Presidente” ci saranno Cecilia Raimondo di Cascina Serena di Favria (istruttrice Paola Salvalaggio), Carolina e Caterina Tenivella de La Porcellana di Orbassano (istruttori Lara e Alessandro Ferrero) e Carola Rimini de Le Due Querce di Bosco Marengo (istruttore Italo Bianco), mentre a ricoprire il ruolo di riserva è Cecilia Bertona delle Scuderie Sibilia di Castelletto Sopra Ticino (istruttore Rino Sibilia).

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