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Ci attende un fine settimana estivo
Arriva il grande caldo, con temperature anche oltre i 30 gradi
Ci attende un fine settimana estivo. Arriva il grande caldo, con temperature anche oltre i 30 gradi. E’ tutto merito dell’anticiclone subtropicale.
Ci attende un fine settimana estivo
Il caldo arriva, finalmente, in Piemonte. Da oggi l’anticiclone subtropicale entra nel vivo portando sole, stabilità atmosferica e temperature tipiche dell’estate. Secondo le previsioni , tra venerdì e sabato si toccheranno i primi 30 gradi stagionali in pianura. Mentre all’inizio della prossima settimana non si escludono picchi fino a 32-33°C. Tanto che Arpa Piemonte segnala un aumento del disagio bioclimatico nelle principali città della regione.
Le condizioni meteo resteranno stabili almeno sino alla fine del mese. Sul Piemonte domineranno giornate soleggiate con cielo poco nuvoloso e appena qualche velatura di passaggio. Nel pomeriggio potranno svilupparsi modesti addensamenti sulle zone montane, soprattutto nel fine settimana.
Eventuali piovaschi interesseranno soltanto le alte valli alpine, in modo molto localizzato, ed eventualmente domenica. Per il resto, il meteo sarà caratterizzato soprattutto dall’aumento delle temperature e dall’assenza di perturbazioni.
Arrivano i 30 gradi
Il dato più evidente riguarda proprio il caldo. Molte aree di pianura del Piemonte raggiungeranno i 30 gradi, con un anticipo di quasi venti giorni rispetto alle medie del periodo. Lo zero termico salirà a quota 4mila metri.
L’inizio della prossima settimana potrebbe portare, come detto, un ulteriore aumento delle massime, con valori tra 6 e 8 gradi sopra la media tipica dell’ultima decade di maggio.
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