AttualitàBiella
E’ scattato l’obbligo di targa per i monopattini elettrici
L’assessore Moscarola: “Sanzioni a chi non si adegua alla normativa. Multe da un minimo di 100 a un massimo di 400 euro»
E’ scattato l’obbligo di targa per i monopattini elettrici.
E’ scattato l’obbligo di targa per i monopattini elettrici
A partire dal 16 maggio è entrato ufficialmente in vigore l’obbligo del contrassegno identificativo per i monopattini elettrici, così come previsto dalle nuove disposizioni del codice della strada.
Da questa data, dunque, i mezzi possono circolare soltanto se dotati dell’apposito “targhino” personale e ben visibile. La novità era attesa da tempo. Con l’entrata in vigore dell’obbligo scattano anche i controlli e le relative sanzioni per chi non si adegua alla normativa.
Le multe previste vanno da un minimo di 100 euro fino a un massimo di 400 euro. A confermare l’avvio dei controlli anche sul territorio biellese è stato l’assessore con delega alla Polizia municipale, Giacomo Moscarola. «E’ scattato l’obbligo del contrassegno identificativo sui monopattini elettrici e, di conseguenza, verranno applicate le relative sanzioni a tutti coloro che non si saranno adeguati alla normativa. Le multe andranno da un minimo di 100 a un massimo di 400 euro», spiega l’assessore. Nessun rinvio, dunque, per il cosiddetto “targhino”, che deve essere applicato sul monopattino in modo chiaramente visibile.
Come avviene per auto e moto, il codice identificativo è personale, univoco e associato al proprietario del mezzo: non potrà quindi essere trasferito da un monopattino a un altro. Il contrassegno, realizzato in materiale adesivo plastificato e non rimovibile, consentirà inoltre una più semplice identificazione dei mezzi in caso di controlli o infrazioni.
Dal 16 luglio entrerà in vigore anche l’obbligo della polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi, inizialmente prevista insieme al contrassegno identificativo ma successivamente rinviata di due mesi.
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