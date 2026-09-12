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Il programma della domenica calcististica

Tutte le partite che si giocano domani, dalla serie D alla Prima categoria

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Il programma della domenica calcistica. Tutte le partite che si giocano domani, dalla serie D alla Prima categoria, che prende il via proprio questo fine settimana.

Il programma della domenica calcistica

Serie D

La 2ª Giornata: Alessandria-Sestri Levante; Asti-Gozzano; Biellese-Ligorna; Borgosesia-Saluzzo; Derthona-Imperia; Fezzanese-Chisola; Lascaris-Bra; Millesimo-Valenzana Mado; Sanremese-Celle Varazze. Classifica: Sestri Levante, Alessandria, Derthona e Imperia 3; Ligorna, Sanremese, Biellese, Bra, Fezzanese, Saluzzo, Gozzano e Lascaris 1; Borgosesia*, Chisola*, Valenzana Mado, Celle Varazze, Millesimo e Asti 0.
(*: una partita da recuperare)

Eccellenza

La 2ª Giornata: San Mauro-Borgaro; Aygreville-Baveno Stresa; Briga-QuinciTava; Città di Casale-Accademia Borgomanero; Druentina-Rivarolese; Fulgor Chiavazzese RV-Volpiano Pianese; Sparta NovaRomentino-Settimo; Pro Eureka-Dufour Varallo. Classifica: Casale, Rivarolese, Pro Eureka, Volpiano Pianese, Accademia Borgomanero e Baveno Stresa 3; Aygreville, Borgaro, Dufour Varallo e Fulgor Chiavazzese RV 1; Druentina, Sparta NovaRomentino, San Mauro, Briga, QuinciTava e Settimo 0.

Promozione

La 2ª Giornata: Arona-Bulè Bellinzago; Feriolo-Dormelletto Comignago; Gattinara-Ceversama; Juve Domo-Oleggio; Olimpia Sant’Agabio-Ornavassese; Union Novara-LB Trino; Valle Cervo San Lorenzo-Pro Palazzolo; Virtus Vercelli-Città di Cossato. Classifica: Arona, Dormelletto Comignago, Olimpia Sant’Agabio, Pro Palazzolo, Virtus Vercelli, Città di Cossato, Oleggio e Union Novara 3; Bulè Bellinzago, Feriolo, Juve Domo, Valle Cervo San Lorenzo, Ceversama, LB Trino, Gattinara e Ornavassese 0.

Prima categoria

La 1ª Giornata: Cameri-Bollengo; Carpignano-Gaglianico; Ozzano Ronzonese-Ponderano; Livorno Ferraris Bianzè-Valle Elvo; Orizzonti Canavese Alicese-Valdilana Biogliese; River Sesia-Cigliano; Rmantin-Crescentinese; Trecate-Borgolavezzaro.

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