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Il programma della domenica calcistica

Tutte le partite che si giocano domani, dalla serie D alla Terza categoria. Fischio d’inizio alle 14.30.

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Il programma della domenica calcistica. Tutte le partite che si giocano domani, dalla serie D alla Terza categoria. Fischio d’inizio alle 14.30.

Il programma della domenica calcistica

Serie D – Girone A

La 10ª Giornata: Biellese-Millesimo; Borgosesia-Alessandria; Celle Varazze-Valenzana Mado; Chisola-Bra; Derthona-Lascaris; Fezzanese-Asti; Ligorna-Sestri Levante; Saluzzo-Gozzano; Sanremese-Imperia. Classifica: Alessandria 24; Chisola e Biellese 17; Millesimo e Ligorna 16; Imperia 14; Sanremese, Derthona e Gozzano 13; Borgosesia 12; Saluzzo, Asti e Lascaris 11; Bra e Fezzanese 10; Sestri Levante 9; Valenzana Mado 5; Celle Varazze 1.

Eccellenza – Girone A

La 9ª Giornata: Accademia Borgomanero-Rivarolese; Aygreville-Fulgor Chiavazzese RV; Baveno Stresa-Dufour Varallo; Borgaro-Volpiano Pianese; Settimo-QuinciTava; Casale-Briga; Druentina-San Mauro; Sparta NovaRomentino-Pro Eureka. Classifica: Casale 22; Baveno Stresa 16; QuinciTava 14; Rivarolese e Druentina 13; Sparta NovaRomentino 12; Accademia Borgomanero 11; Borgaro, Volpiano Pianese e Pro Eureka 10; Aygreville e Fulgor Chiavazzese RV 9; Dufour Varallo, Settimo, Briga e San Mauro 7.

Promozione – Girone A

La 9ª Giornata: Città di Cossato-Bulè Bellinzago; Ceversama-Valle Cervo San Lorenzo; Dormelletto Comignago-LB Trino; Feriolo-Olimpia Sant’Agabio; Gattinara-Union Novara; Juve Domo-Arona; Oleggio-Ornavassese; Pro Palazzolo-Virtus Vercelli. Classifica: Olimpia Sant’Agabio 18; Feriolo 17; Oleggio, Pro Palazzolo, LB Trino e Dormelletto Comignago 14; Città di Cossato 13; Gattinara 12; Juve Domo, Bulè Bellinzago e Virtus Vercelli 9; Union Novara, Arona e Ornavassese 8; Ceversama 5; Valle Cervo San Lorenzo 4.

Prima categoria – Girone C

La 8ª Giornata: Borgolavezzaro-Orizzonti Canavese Alicese; Cameri-River Sesia; Carpignano-Ozzano Ronzonese; Crescentinese-Cigliano; Gaglianico-Valle Elvo; Rmantin-Valdilana Biogliese; Trecate-Livorno Ferraris Bianzè. Riposa: Ponderano. Classifica: Carpignano 16; Cameri* e Gaglianico 13; Valle Elvo* e Livorno Ferraris Bianzè* 12; Cigliano 11; Orizzonti Canavese Alicese* 10; Valdilana Biogliese 9; Ponderano 8; Trecate, Rmantin* e Crescentinese 7; Ozzano Ronzonese* 5; River Sesia* 4; Borgolavezzaro 2.

Seconda categoria – Girone B

La 7ª Giornata: Aosta 511-Grand Combin; Leinì-Torri Biellesi; Chivasso-Settimo Academy; Pont Donnas-Junior Torrazza; River Plaine-Santhià; Saint Vincent Chatillon-Strambinese; Valchiusella-Vigliano. Classifica: Saint-Vincent-Chatillon 14; Pont Donnas, Strambinese e Leinì 13; Grand Combin e Torri Biellesi 10; Settimo Academy e River Plaine 9; Chivasso e Junior Torrazza 7; Santhià 6; Valchiusella 4; Vigliano 3; Aosta 1.

Terza categoria – Girone Vercelli

La 6ª Giornata: Junior Torrazza Under21-Valsessera; Brandizzo-Costanzana; Chivasso Under21-Tronzano; La Cervo-Sporting Santhià; Lessona-Scuole Cristiane; Valdilana Next Gen-Sporting 590. Riposa: Pollone. Classifica: Brandizzo 15; La Cervo* 12; Chivasso Under21 11; Valsessera*, Sporting Santhià e Lessona* 7; Valdilana Next Gen 6; Costanzana 5; Tronzano United* 4; Scuole Cristiane e Junior Torrazza Under21 3; Pollone e Sporting 590 1.

(*: una partita in meno)

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