BiellaSport
Il programma della domenica calcistica
Tutte le partite che si giocano domani, dalla serie D alla Terza categoria
Il programma della domenica calcistica. Da questo fine settimana il panorama regionale risulta completo (domani fischio d’inizio alle 15.30). Prende infatti il via anche il campionato di Terza categoria.
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Il programma della domenica
Serie D
La 5ª Giornata: Alessandria-Asti; Bra-Celle Varazze; Chisola-Ligorna; Gozzano-Sanremese; Imperia-Fezzanese; Millesimo-Lascaris; Saluzzo-Derthona; Sestri Levante-Biellese; Valenzana Mado-Borgosesia. Classifica: Derthona 10; Saluzzo, Biellese e Lascaris 8; Fezzanese e Asti 7; Millesimo e Alessandria* 6; Sanremese e Gozzano 5; Imperia*, Ligorna, Chisola* e Sestri Levante 4; Bra e Borgosesia* 2; Valenzana Mado 1; Celle Varazze 0.
Eccellenza
La 4ª Giornata: San Mauro-Settimo; Aygreville-Accademia Borgomanero; Briga-Volpiano Pianese; Fulgor Chiavazzese RV-Baveno Stresa; Sparta NovaRomentino-Casale; Pro Eureka-Borgaro; QuinciTava-Druentina; Rivarolese-Dufour Varallo. Classifica: Casale 9; Baveno Stresa 7; Volpiano Pianese e Accademia Borgomanero 6; Aygreville, Dufour Varallo e Fulgor Chiavazzese RV 5; Rivarolese e QuinciTava 4; Pro Eureka, Sparta NovaRomentino e San Mauro 3; Borgaro e Briga 2; Druentina 1; Settimo 0.
Promozione
La 4ª Giornata: Arona-Oleggio; Feriolo-Gattinara; Juve Domo-Ceversama; LB Trino-Pro Palazzolo; Olimpia Sant’Agabio-Città di Cossato; Union Novara-Bulè Bellinzago; Valle Cervo San Lorenzo-Ornavassese; Virtus Vercelli-Dormelletto Comignago. Classifica: Olimpia Sant’Agabio 9; Pro Palazzolo e Città di Cossato 7; Feriolo, Oleggio, Dormelletto Comignago e LB Trino 6; Arona 4; Juve Domo, Union Novara, Ornavassese, Virtus Vercelli e Bulè Bellinzago 3; Gattinara 2; Ceversama 1; Valle Cervo San Lorenzo 0.
Prima categoria
La 3ª Giornata: Cameri-Borgolavezzaro; Carpignano-Trecate; Ozzano Ronzonese-Crescentinese; Livorno Ferraris Bianzè-Cigliano; Orizzonti Canavese Alicese-Ponderano; Rmantin-Gaglianico; Valdilana Biogliese-Valle Elvo. Riposa: River Sesia. Classifica: Cigliano, Valle Elvo, Crescentinese e Carpignano 6; Valdilana Biogliese 4; Gaglianico, Livorno Ferraris Bianzè e Ozzano Ronzonese 3; Borgolavezzaro, Trecate e Orizzonti Canavese Alicese 1; Rmantin*, Cameri*, River Sesia e Ponderano 0.
Seconda categoria
La 2ª Giornata: Aosta 511-Pont Donnas; Chivasso-Torri Biellesi; Grand Combin-Strambinese; Junior Torrazza-Vigliano; River Plaine-Leinì; Santhià-Saint Vincent Chatillon; Settimo Academy-Valchiusella. Classifica: Strambinese, Grand Combin, Pont Donnas, Torri Biellesi, Leinì e River Plaine 3; Saint Vincent Chatillon e Settimo Academy 1; Junior Torrazza, Aosta, Valchiusella, Chivasso, Vigliano e Santhià 0.
Terza categoria
La 1ª Giornata: Sporting 590-Tronzano United; Pollone-Chivasso Under21; La Cervo-Junior Torrazza Under21; Lessona-Valdilana Next Gen; Scuole Cristiane-Costanzana; Sporting Santhià-Brandizzo. Riposa: Valsessera.
(*: una partita in meno)
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