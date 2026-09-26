Il programma della domenica calcistica. Da questo fine settimana il panorama regionale risulta completo (domani fischio d’inizio alle 15.30). Prende infatti il via anche il campionato di Terza categoria.

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Il programma della domenica

Serie D

La 5ª Giornata: Alessandria-Asti; Bra-Celle Varazze; Chisola-Ligorna; Gozzano-Sanremese; Imperia-Fezzanese; Millesimo-Lascaris; Saluzzo-Derthona; Sestri Levante-Biellese; Valenzana Mado-Borgosesia. Classifica: Derthona 10; Saluzzo, Biellese e Lascaris 8; Fezzanese e Asti 7; Millesimo e Alessandria* 6; Sanremese e Gozzano 5; Imperia*, Ligorna, Chisola* e Sestri Levante 4; Bra e Borgosesia* 2; Valenzana Mado 1; Celle Varazze 0.

Eccellenza

La 4ª Giornata: San Mauro-Settimo; Aygreville-Accademia Borgomanero; Briga-Volpiano Pianese; Fulgor Chiavazzese RV-Baveno Stresa; Sparta NovaRomentino-Casale; Pro Eureka-Borgaro; QuinciTava-Druentina; Rivarolese-Dufour Varallo. Classifica: Casale 9; Baveno Stresa 7; Volpiano Pianese e Accademia Borgomanero 6; Aygreville, Dufour Varallo e Fulgor Chiavazzese RV 5; Rivarolese e QuinciTava 4; Pro Eureka, Sparta NovaRomentino e San Mauro 3; Borgaro e Briga 2; Druentina 1; Settimo 0.

Promozione

La 4ª Giornata: Arona-Oleggio; Feriolo-Gattinara; Juve Domo-Ceversama; LB Trino-Pro Palazzolo; Olimpia Sant’Agabio-Città di Cossato; Union Novara-Bulè Bellinzago; Valle Cervo San Lorenzo-Ornavassese; Virtus Vercelli-Dormelletto Comignago. Classifica: Olimpia Sant’Agabio 9; Pro Palazzolo e Città di Cossato 7; Feriolo, Oleggio, Dormelletto Comignago e LB Trino 6; Arona 4; Juve Domo, Union Novara, Ornavassese, Virtus Vercelli e Bulè Bellinzago 3; Gattinara 2; Ceversama 1; Valle Cervo San Lorenzo 0.

Prima categoria

La 3ª Giornata: Cameri-Borgolavezzaro; Carpignano-Trecate; Ozzano Ronzonese-Crescentinese; Livorno Ferraris Bianzè-Cigliano; Orizzonti Canavese Alicese-Ponderano; Rmantin-Gaglianico; Valdilana Biogliese-Valle Elvo. Riposa: River Sesia. Classifica: Cigliano, Valle Elvo, Crescentinese e Carpignano 6; Valdilana Biogliese 4; Gaglianico, Livorno Ferraris Bianzè e Ozzano Ronzonese 3; Borgolavezzaro, Trecate e Orizzonti Canavese Alicese 1; Rmantin*, Cameri*, River Sesia e Ponderano 0.

Seconda categoria

La 2ª Giornata: Aosta 511-Pont Donnas; Chivasso-Torri Biellesi; Grand Combin-Strambinese; Junior Torrazza-Vigliano; River Plaine-Leinì; Santhià-Saint Vincent Chatillon; Settimo Academy-Valchiusella. Classifica: Strambinese, Grand Combin, Pont Donnas, Torri Biellesi, Leinì e River Plaine 3; Saint Vincent Chatillon e Settimo Academy 1; Junior Torrazza, Aosta, Valchiusella, Chivasso, Vigliano e Santhià 0.

Terza categoria

La 1ª Giornata: Sporting 590-Tronzano United; Pollone-Chivasso Under21; La Cervo-Junior Torrazza Under21; Lessona-Valdilana Next Gen; Scuole Cristiane-Costanzana; Sporting Santhià-Brandizzo. Riposa: Valsessera.

(*: una partita in meno)

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