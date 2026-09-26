Il Brc inizia a fare sul serio. E’ tempo di scendere in campo. Oggi prende ufficialmente il via la stagione sportiva 2026/2027 per il Biella Rugby, che inaugura la nuova annata davanti al proprio pubblico, alla Cittadella.

L’appuntamento è fissato per le 14, quando i gialloverdi affrontano le Fiamme Oro nella prima giornata di Coppa Italia. Una sfida di prestigio che rappresenta il primo vero test sul campo dopo le settimane di preparazione. Non ci sono precedenti in questa competizione: nella passata stagione, infatti, la formazione della Polizia di Stato era inserita nel Girone 1.

Il Brc inizia a fare sul serio

Per il Biella Rugby sarà un esordio particolarmente significativo. Non solo perché segna l’inizio della stagione, ma anche perché permetterà allo staff tecnico di verificare immediatamente il lavoro svolto durante la preparazione.

L’head coach Alberto Benettin presenta così la sfida: «Dopo questa lunga preparazione, non vediamo l’ora di scendere in campo e giocare una partita vera. Eravamo tutti stanchi di allenarci e basta. Affrontiamo subito una squadra blasonata come le Fiamme Oro, squadra che può contare su eccellenti individualità. E ci rende ancora più curiosi perché ci restituirà immediatamente la verifica del nostro livello di gioco. La Coppa Italia a noi piace molto, perché è una competizione che in parte precede il campionato. Ma soprattutto non è il campionato e ci permette di testare schemi e gioco in vista della competizione più importante. Negli ultimi due mesi il gruppo si è molto ben amalgamato, abbiamo iniziato a conoscerci. Nell’ultima settimana, in particolare, ci siamo allenati davvero molto bene. Sono fiducioso, ma anche speranzoso di vedere tanta gente sugli spalti a sostenerci, il pubblico è stato fondamentale nella passata stagione».

I due capitani

L’inizio della nuova annata rappresenta anche l’occasione per presentare ufficialmente i due giocatori che avranno il compito di guidare il gruppo in campo: Emanuele De Lise e Tommaso Cruciani (nella foto), nominati co-capitani.

Una responsabilità condivisa che accompagnerà una squadra rinnovata e costruita nel corso degli ultimi mesi, con l’obiettivo di proseguire il percorso di crescita intrapreso nella passata stagione.

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