I binomi di J&G La Scuderia gareggiano e si divertono a Tortona nella prima uscita dopo la pausa estiva.

Lo scorso fine settimana i portacolori del circolo di Cavaglià sono infatti stati impegnati al Centro Ippico “Il Torrione” di Alessandria. Teatro della penultima tappa del trofeo ludico-promozione di salto ostacoli, competizione che avrà la sua prova conclusiva proprio sul tracciato de La Scuderia a ottobre.

I binomi di J&G La Scuderia gareggiano e si divertono a Tortona

Di scena nella due giorni ospitata dalla rinomata struttura in provincia di Alessandria sono stati sei binomi di Cavaglià, guidati dall’istruttrice Sarah Mosca. E tutti hanno ben figurato nelle rispettive categorie a fasi consecutive.

Ecco allora che in L40 Alice Clelia Enrico, in sella a Bodale di Capuano, e Sole Marianna Marussi, su Happy’s Dragoner, hanno conquistato rispettivamente il primo e il secondo posto. Marussi ha poi conquistato la terza posizione nella LP50, precedendo di misura la compagna di scuderia Vanessa Lombardi e Tornado. Nella LP60, platonica “medaglia di legno” per Ginevra Rossetti, che in sella a Gurka ha concluso in quarta piazza. Mentre Lombardi ha chiuso all’ottavo posto. Nona posizione finale in LP70, poi, per Gioele Bonati e Inishowen Coco. Infine, nella LBP80, ha concluso in ottava posizione Sara Corà, che montava Mandie.

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