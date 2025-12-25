Funakoshi (quasi) imbattibile nella Coppa di Natale. La squadra guidata dal maestro Damiano Rovatti si è infatti classificata seconda nella prestigiosa kermesse interregionale di karate.

Eccellente performance di gruppo nell’ultimo, nonché il più atteso, appuntamento dell’anno riservato alle classi giovanili. La Funakoshi ha portato sul tatami le categoria Under10, Under12 ed Esordienti nella competizione disputata sotto l’egida dello Csen e ottimamente organizzata dalla Cao Asd. Un evento che ha espresso un alto contenuto qualitativo, con la presenza di campioni italiani e atleti di interesse nazionale.

Ecco allora che nella classe Esordienti la squadra di Candelo ha quasi fatto “en-plein”, con quattro partecipanti e altrettante medaglie. Oro nei 56 kg per Martina Ciliesa, che ha chiuso nel migliore dei modi un 2025 che l’ha vista aggiudicarsi il titolo regionale e il quinto posto nella Open League. Oro anche per Gregorio Seracini nei 38 kg e Davide Ramella Pralungo nei 53 kg. Entrambi si sono dunque confermati ai vertici dopo il terzo posto ai Campionati Piemontesi. Medaglia di bronzo, invece, per il vice-campione regionale Francesco Lepori.

Nella categoria Under12 sono saliti sul podio Aurora Pavanetto, prima nei +55 kg, e Luca Varesano, terzo tra i 43 kg. Mentre in Under10 Sofia Oliaro è salita sul gradino più alto del podio, mentre terzi si sono classificati Alida Varesano e Alessandro Guerriero.

Fuori dalla zona medaglia, ma ugualmente autori di prestazioni positive, Francesco Marasco, Leonardo Indelicato e Nicolò Prassino.

Grande soddisfazione

Ma le soddisfazioni non sono finite qui. Nella speciale graduatoria a squadre, alle spalle dei padroni di casa della Cao Asd, la Funakoshi ha conquistato un eccellente secondo posto. Precedendo gli omonimo della Funakoshi Milao e la Tkf Academy.

Si conclude così una splendida stagione e inizia con il miglior auspicio il nuovo anno, nel quale si festeggerà il 20esimo anniversario dalla fondazione. Era il 1976 quando Damiano Rovatti, studente della Accademia Italiana Karate, ha fondato il Funakoshi Karate Club, oggi Funakoshi Karate 1976. Portando una piccola società sportiva di provincia ai vertici nazionali, conquistando in diverse stagioni il primato regionale delle classifiche federali.

