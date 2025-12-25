Carissimi amici, il mistero della Natività di Gesù, che ci apprestiamo a celebrare, ci invita a contemplare Dio che si fa vicino, entrando nella fragilità della nostra storia per donarle luce e speranza.

Anche chi non vive pienamente il Natale nella fede avverte il richiamo di questa festa: una melodia, un gesto, un volto parlano di gioia e di attesa, risvegliando il desiderio di qualcosa di più grande.

Questo Natale giunge mentre si conclude l’Anno giubilare, tempo di grazia che ha segnato il cammino della nostra Diocesi.

Siamo stati chiamati a riconoscerci pellegrini di speranza, uomini e donne in cammino, sostenuti dalla fede e dalla fiducia che il Signore non abbandona il suo popolo, ma continua ad aprire strade nuove anche nelle difficoltà.

Il dono dell’indulgenza plenaria, legato al Giubileo, che molti hanno vissuto partecipando agli eventi giubilari a Roma e altri nelle chiese della nostra Diocesi designate appositamente per questo, è stato per molti un segno forte della misericordia di Dio: la possibilità di ricominciare, di affidare a Lui il peso del passato, di lasciare spazio a una storia rinnovata.

In questo senso, il cammino giubilare ha rappresentato per noi un Natale anticipato, una nascita interiore che già orienta lo sguardo verso la Pasqua, promessa di vita nuova. Dentro questo orizzonte siamo invitati a vivere il Natale del Signore. Dio sceglie ancora una volta la via della piccolezza e del silenzio. Non si impone, ma si offre; non cerca clamore, ma attende uno sguardo capace di riconoscerlo.

Come ricordava il cardinale Newman, «la fede adora, ma il mondo passa accanto senza badarvi». Il Natale ci educa a questo sguardo profondo, capace di andare oltre l’apparenza e di cogliere la presenza di Dio là dove si fa semplice e nascosta.

Il mio augurio diventa allora anche un invito. Accogliamo Cristo che nasce nel cuore e portiamolo nella vita quotidiana: nelle relazioni, nel lavoro, nelle responsabilità civili e nelle fatiche di ogni giorno. Dal Natale possa irradiarsi un nuovo impegno di solidarietà e di vicinanza alle persone che sono più nel bisogno.

A tutti voi, lettori de La Provincia di Biella.it, alle vostre famiglie, al nostro territorio, giunga il mio augurio più sincero. Il Signore che nasce accompagni il cammino di ciascuno e rinnovi i cuori.

Buon Natale!

+ Roberto Farinella,

Vescovo

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie de La Provincia di Biella e segui la nostra pagina Facebook