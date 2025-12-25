Vi siete persi La Provincia di Biella di ieri? Potete sfogliare il giornale on line

Ieri non avete avuto il tempo di andare in edicola a comprare il giornale?

Nessun problema: se vi siete persi l’edizione cartacea di mercoledì 24 dicembre della Provincia di Biella.it, ricca di notizie esclusive, potete sempre recuperarla on line grazie all’edizione digitale, a soli 99 centesimi.

Per acquistare il nostro bisettimanale, sfogliare le pagine sul vostro telefonino e leggere le notizie pubblicate sulla “carta” sabato 6 dicembre, basta cliccare qui e seguire le semplici istruzioni.

La prima pagina apre con un tema di forte attualità e rilevanza nazionale: gli insulti razzisti a Karim El Motarajji, che parla prima volta del caso che lo ha visto suo malgrado protagonista, approdato anche in Senato.

In evidenza anche l’intervista di due pagine al sindaco Marzio Olivero, che traccia un primo bilancio tra risultati raggiunti e criticità ancora aperte.

Non mancano poi le notizie di cronaca e quelle dal territorio: dal gioco d’azzardo illegale alla viabilità, dallo sport locale agli eventi natalizi. Un’edizione ricca di approfondimenti, che racconta Biella e il suo tempo con attenzione e spirito critico. Da sfogliare subito!

