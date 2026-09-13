Dynamic In Sport in evidenza al festival di Ostia. Prestigiosa vetrina nazionale per l’Under12, impegnata a fine agosto al Centro Natatorio Frecciarossa nell’edizione 2026 del Waterpolo Arena Festival.

Dynamic In Sport in evidenza al festival di Ostia

La kermesse ha visto fronteggiarsi le 32 migliori formazioni italiane di categoria ed è giunta a coronamento della conquista del titolo regionale. Successo ottenuto in primavera dal collettivo guidato dall’allenatore Paolo Musso e dal vice Filippo Multari.

Nella prima fase a gironi la compagine biellese si è classificata al terzo posto al cospetto di Busto, Roma Vis Nova e Rari Nantes Verona. Collezionando un successo e due battute d’arresto. Nella successiva fase di tabellone, dopo i confronti con Cus Bari, De Akker Team e Busto, la squadra si è riscattata superando la Bolzano Nuoto. Per poi chiudere la manifestazione in 30esima posizione al termine del match contro Azzurra Nuoto Prato.

Questa la rosa dei giovani atleti scesi in vasca a Ostia: Pietro Guglielminotti, Vittorio Bocchino, Stefano Zulian, Matteo Pagan, Lorenzo Sapone, Pietro Baghi, Lorenzo Belletti, Samuele Francese, Ryan Cavicchioli, Andrea De Martis, Giovanni Campofiloni e Federico Francavilla.

La soddisfazione del presidente

Soddisfazione per il percorso è stata espressa dal presidente di Dynamic Sport, Attilio Marchesi. «Prescindendo dal risultato di classifica, si è trattato di un momento di crescita fondamentale per atleti e staff, sia sul piano natatorio sia per la valenza educativa. Il ringraziamento si estende alle famiglie e alla struttura dell’acquagol di In Sport, grazie a cui tantissimi ragazzi della piscina “Rivetti” intraprendono il percorso nella pallanuoto. Un plauso doveroso va anche a Elisa Sansaro, Gregorio Fabbro e Riccardo Maffioletti per il supporto costante offerto al gruppo durante tutta l’annata agonistica».

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