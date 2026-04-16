Domenica si corre il Giro della Provincia di Biella. Il 19 aprile il grande ciclismo torna protagonista sulle nostre strade. E’ tutto pronto per la 30esima edizione della gara internazionale organizzata da Ucab, valevole come “84° Trofeo Torino-Biella”.

Domenica si corre il Giro della Provincia di Biella

«Quest’anno abbiamo dovuto anticipare la corsa al 19 aprile perché… non abbiamo potuto fare altrimenti – ha spiegato -. E’ stata infatti messa a calendario un’altra gara, il Giro dell’Appennino, lo stesso giorno in cui avremmo dovuto disputare la nostra. Così facendo ci saremmo ritrovati ad avere, a 150 chilometri di distanza, due gare che in sostanza avevano la stessa tipologia di concorrenti. Quindi, in pratica, li avremmo costretti a scegliere, o di qui o di là. Anticipando la gara di una settimana, abbiamo evitato questo problema».

Il Giro dell’Appennino è infatti una 1.1 PRO mentre il Giro della Provincia di Biella è una 1.2 ME. A entrambe le gare possono partecipare tutti i professionisti italiani e tutte le Development e Continental straniere. In più al Giro dell’Appennino possono prendere parte le squadre World Tour, che a Biella non possono venire. In pratica il 60-70% dei partecipanti è identico per le due gare.

Il percorso

Il percorso del Giro 2026, molto duro e selettivo, è sostanzialmente quello degli anni precedenti. La base logistica sarà sempre l’Accademia dello Sport di Città Studi. Il “chilometro 0” sarà nuovamente in Corso Europa e la lunghezza complessiva sarà di 145 chilometri (più i 6 di trasferimento da Corso Pella a Corso Europa). La prima parte (una settantina di chilometri) sarà sostanzialmente pianeggiante con un traguardo volante a Roasio, a 65 chilometri dal via. A quel punto inizierà una seconda parte molto più articolata dal punto di vista dell’altimetria, con un totale di nove Gran Premi della Montagna. Tre saranno nell’ambito del Giro (Sostegno, Trivero e Bioglio), gli altri sei nel circuito finale di Biella città.

Il circuito

Novità dell’edizione 2026 sarà il percorso del suddetto circuito, che tradizionalmente conclude la kermesse. E’ differente però sia dal 2024 (quando i concorrenti affrontarono la Costa del Piazzo) sia dal 2025 (quando il Borgo Storico fu raggiunto salendo da via Mentegazzi). I concorrenti saliranno quest’anno lungo la Costa di San Sebastiano per poi affrontare la Salita della Nera e la Salita del Vandorno. Al termine di ognuna di queste salite sarà ubicato un Gran Premio della Montagna.

L’impegnativo percorso del circuito, lungo 10,2 chilometri, verrà affrontato tre volte prima di raggiungere l’arrivo. Posto nuovamente in via Seminari, di fianco alla centrale Piazza del Duomo.

L’evento potrà anche essere seguito in diretta televisiva diffusa on-line sui canali di Pianeta Giovani, su YouTube, Tik Tok e tramite la pagina Facebook di Ucab.

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