Domani a Valdengo la “Giornata Azzurra”. Grande appuntamento dedicato al ciclismo giovanile con l’Ucab in cabina di regia.

Domani a Valdengo la “Giornata Azzurra”

Come da tradizione, l’evento va in scena il 2 giugno, giorno dedicato alla Festa della Repubblica. Partenza e arrivo al centro sportivo comunale di Valdengo per una kermesse che interagirà con Valdengo in Festa. “A questo proposito – spiega il presidente rossonero Filippo Borrione – il nostro ringraziamento va al presidente Bruno Monteferrario, a tutto il Comitato Organizzatore della festa e al Gruppo Alpini guidato da Tiziano Sola, tutti sempre al nostro fianco nell’organizzazione della corsa”.

Tre sono le gare in programma, due dedicate agli Esordienti (primo anno e secondo anno), una agli Allievi. Si correranno sullo stesso circuito cittadino di 4,5 chilometri, tutto su asfalto, con un percorso molto “nervoso”, con diverse curve e un piccolo strappo in che porta alla chiesa del paese.

Il circuito

Il circuito verrà percorso sei volte dagli Esordienti primo anno (per un totale di 27 chilometri). Otto volte dagli Esordienti secondo anno (con complessivi 36 chilometri). E tredici volte dagli Allievi (che percorreranno un totale di 58,5 chilometri). Le prime due gare si correranno al mattino, con partenza alle 9 e alle 10.30, la terza è prevista nel pomeriggio, con partenza alle 15.

Va ricordato che le gare degli Esordienti sono intitolate a Silvano Borrione, Lino Lava e Adriano Pella. La prova degli Allievi è dedicata al ricordo del ciclista Celestino Vercelli.

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