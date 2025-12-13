Christian Spilinga è campione italiano. L’atleta biellese è stato grande protagonista in occasione dei Campionati Italiani Juniores di karate.

Al Lido di Ostia si sono sfidati circa 800 giovani, in rappresentanza di ben 321 società. E tra queste era presente anche la Ippon 2 di Biella, i cui rappresentanti si sono distinti con prove di carattere, determinazione e tecnica.

Christian Spilinga è campione italiano

A brillare su tutti è stato appunto Christian Spilinga. Protagonista di una gara impeccabile nella categoria -50 kg, che lo ha portato a conquistare il titolo di campione italiano. Una prestazione di altissimo livello, frutto di concentrazione e abilità, che conferma il talento del giovane atleta.

Ottima prova anche per Vittoria Pozzo nella categoria -48 kg, conclusa con un ottimo quinto posto a sfiorare il podio. La medaglia di bronzo è sfumata per un soffio, con una sconfitta di misura (1-0) che lascia comunque la soddisfazione di un percorso di grande spessore. Nella categoria -59 kg, Gaia Condemi ha conquistato un importante settimo posto. Tra le -48 kg, Francesca Magliola ha chiuso in 11esima posizione. Buona gara anche per Caterina Sasso, 11esima a sua volta e stoppata dalla rivale poi giunta quinta, mostrando comunque impegno e solide qualità.

Assente purtroppo Filippo Mosca, fermato da un problema di salute che non gli ha permesso di partecipare alla competizione.

A bordo tatami

A guidare e sostenere la squadra, come sempre con competenza e sensibilità, i tecnici Maurizio Feggi e Thomas Taglioretti. La loro presenza costante, la loro capacità di motivare e la cura con cui seguono ogni atleta sono state determinanti per la qualità complessiva delle prestazioni.

A bordo tatami era presente Marta Buono, reduce da una settimana di raduno al Centro Olimpico con la nazionale Under21. A testimonianza del valore e dell’impegno che la società continua a esprimere ai massimi livelli.

LEGGI ANCHE: Marta Buono convocata dalla nazionale azzurra

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie de La Provincia di Biella e segui la nostra pagina Facebook