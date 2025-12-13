Riapre il presepe di Fratel Amilcare. Uno dei simboli più amati del Natale biellese: dall’8 dicembre al 6 gennaio il suo mondo incantato torna a prendere vita all’istituto Belletti Bona.

Un’opera senza eguali, capace ancora oggi di emozionare grazie all’ingegno, alla sensibilità artistica e alla creatività di Fratel Amilcare, al secolo Pietro Repetto. Che la ideò e costruì pazientemente nell’arco di tutta una vita.

I primi elementi del presepe risalgono al 1938, quando Fratel Amilcare, allora insegnante, iniziò a modellare statuine, meccanismi e scenografie capaci di animare la narrazione. Negli anni perfezionò sistemi pionieristici. Il passaggio dal giorno alla notte, l’apparizione temporizzata degli angeli, la neve che cade, il movimento naturale dei personaggi. Dettagli che ancora oggi scandiscono il ciclo di circa sei minuti che accompagna la visita.

Trasferito stabilmente a Biella nel 1965, Fratel Amilcare continuò ad ampliare e migliorare il presepe, trasformandolo in una tradizione cittadina molto attesa. Dal 2001 l’opera è conservata ed esposta in forma permanente all’Istituto Belletti Bona.

Novità 2025: lo zampognaro

Quest’anno il presepe si arricchisce di una nuova statuina autentica, realizzata da Fratel Amilcare. Lo zampognaro, che si inserisce armoniosamente nelle scene di vita quotidiana. Un dettaglio da scoprire e riconoscere durante la visita.

Orari

Ogni venerdì l’esposizione sarà accessibile dalle 16 alle 18, mentre il sabato si potrà entrare dalle 16 alle 19. La domenica il presepe sarà visitabile sia al mattino, dalle 10 alle 12, sia nel pomeriggio, dalle 15 alle 19. Nei giorni festivi – Natale, Santo Stefano, Capodanno ed Epifania – l’orario sarà invece unico, con apertura dalle 16 alle 19.

Ingresso libero. Accesso contingentato a un massimo di 20 persone per volta. Prenotazioni per gruppi e scolaresche: presepe.amilcare@gmail.com.

