Tatiana Shpilevaya è giudice internazionale di ginnastica ritmica.

Si possono sempre raggiungere nuovi traguardi, anche per chi nel proprio campo ha già toccato vette assolute. E’ il caso della direttrice tecnica della Rhythmic School, che dopo essere stata atleta di ottimo livello, è passata ad allenare conquistando risultati eccezionali.

Ha portato una sua ginnasta sul tetto del mondo. Ha guidato le individualiste della nazionale italiana alle Olimpiadi. Ha condotto le ginnaste biellesi alla conquista di decine di titoli nazionali, ininterrottamente dal 2003 al 2024. Shpilevaya ha ora aggiunto un nuovo tassello alla sua importante carriera nel mondo dello sport. Ha ottenuto dalla Federazione Internazionale di Ginnastica il brevetto di giudice internazionale italiano.

«La qualifica richiede una conoscenza approfondita del codice dei punteggi sia per quanto riguarda le gare individuali che per quelle a squadre – racconta -. La ginnastica ritmica è uno sport di valutazione in cui occorre conoscere dettagliatamente ogni elemento per valutare le ginnaste in modo adeguato. Le variabili sono innumerevoli e gli esercizi durano pochi minuti, ma esprimono il lavoro di mesi, a volte di anni. E’ indispensabile pertanto essere ben preparati, occorre studiare molto ed esercitarsi continuamente per saper riconoscere ogni dettaglio».

Gli esami per ottenere la qualifica si sono tenuti on-line l’1 e il 2 novembre. Shpilevaya si trovava a New York, dove aveva accompagnato il marito che ha partecipato alla celebre maratona. E per il fuso orario ha sostenuto la sessione alle 5 del mattino.

«Devo ammettere che sono stati un po’ difficoltosi – ricorda -. Avevo un po’ di apprensione, la connessione internet non era perfetta e avvertivo la tensione. Ma, nonostante tutto, l’ho superato con esito positivo. E di questo sono molto soddisfatta».

