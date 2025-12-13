BiellaCircondarioSalute
Le farmacie di turno
Le attività che oggi rimangono aperte sono tre: a Biella, Vigliano e Cavaglià
Le farmacie di turno oggi, sabato 13 dicembre:
- Balestrini (Biella), via Pietro Micca 8, telefono 015-252.20.71
- Rolando (Vigliano), via Milano 119, telefono 015-51.02.11
- Biondi (Cavaglià), via Vercellone 58, telefono 0161.96.040
