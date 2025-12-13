Seguici su

Le farmacie di turno

Le attività che oggi rimangono aperte sono tre: a Biella, Vigliano e Cavaglià

Pubblicato

3 ore fa

il

le farmacie

Le farmacie di turno oggi, sabato 13 dicembre:

  • Balestrini (Biella), via Pietro Micca 8, telefono 015-252.20.71
  • Rolando (Vigliano), via Milano 119, telefono 015-51.02.11
  • Biondi (Cavaglià), via Vercellone 58, telefono 0161.96.040
