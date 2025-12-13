Brc: mission impossible. Ultima fatica dell’anno, ultima scalata di un 2025 che ha messo davanti al Biella Rugby un percorso in salita. Ma allo stesso tempo ricco di segnali importanti.

Domani i gialloverdi giocheranno in casa di un gigante della palla ovale italiana: il Petrarca Padova. Una trasferta (kick-off fissato per le 15) che, al solo guardare la classifica, racconta già quasi tutto.

Brc: mission impossible

La squadra patavina occupa il secondo posto, alla pari con Viadana, ma staccata solo dalla differenza mete: 28 quelle dei mantovani, 21 quelle bianconere. Un dettaglio che basta per capire il livello di solidità del gruppo, capace fin qui di vincere tutte le partite tranne una: quella contro le Fiamme Oro. E reduce dall’ennesima prova di maturità nel “super-derby” vinto la scorsa settimana contro Rovigo, una di quelle sfide che segnano il confine tra chi lotta e chi comanda.

Biella arriva a Padova con l’umore giusto e con la consapevolezza di dover affrontare una vera e propria montagna. La prestazione brillante contro Mogliano ha confermato il trend: la squadra gioca, costruisce, cresce. Manca solo la vittoria, ancora, nonostante la qualità del lavoro stia finalmente emergendo con continuità. E Padova, inutile girarci attorno, non è il posto più semplice dove pensare di sbloccare la stagione.

Ma è proprio in queste giornate che si misura il carattere di un gruppo ambizioso e ostinato come quello laniero: partita proibitiva, sì, però pure occasione per testare la propria identità contro una corazzata che concede pochissimo e pretende tantissimo.

Una chiusura d’anno dal peso specifico enorme, da affrontare con la leggerezza di chi non ha nulla da perdere e la fame di chi, prima o poi, vuole rivendicare il proprio spazio.

