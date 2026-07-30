Biellese, sabato la prima amichevole. Finalmente è il momento di scendere in campo. A una settimana esatta dal via della preparazione, per la squadra bianconera è infatti arrivato il tempo di affrontare il primo test.

Biellese, sabato la prima amichevole

Sabato pomeriggio, con calcio d’inizio alle 18, il gruppo allenato da mister Luca Prina scenderà in campo all’Allianz Training Center di Vinovo per confrontarsi con la formazione Under18 della Juventus (impegno a porte chiuse). Sarà la prima occasione per vedere all’opera la nuova formazione chiamata a tenere alto l’onore del calcio laniero nel massimo campionato dei dilettanti. Logicamente le gambe saranno imballate, ma è innegabile come qualcosa, anche solamente dal punto di vista tattico, potrà emergere.

Una volta fatto ritorno all’ombra del Mucrone, il gruppo continuerà a lavorare al campo sportivo “La Salute” di Andorno Micca. Mercoledì prossimo, 5 agosto, capitan Pavan e compagni saranno chiamati a disputare il secondo test del loro pre-campionato. Appuntamento al Comunale di Montjovet, in Valle d’Aosta, per la sfida (questa volta a porte aperte) contro i paricategoria del Chievo Verona.

La Biellese rimarrà in ritiro in Valle Cervo fino a venerdì 7 agosto, successivamente si sposterà al Training Center di Corso 53esimo Fanteria a Biella, per proseguire la preparazione. Gli allenamenti sono a porte aperte e i tifosi possono assistere alle sedute.

Il gruppo

Sono poco meno di una trentina, 29 per la precisione, i calciatori a disposizione dell’allenatore per questa prima parte di preparazione. Vediamo nel dettaglio la rosa (nella foto, credit: Biellese 1902).

Rosa – Portieri: Diego Coppola (classe 2007); Matteo Delpiano (2009); Alessandro Ghisleri (2007); Mattia Vergna (2006).

Difensori: Riccardo Bianchi (2008); Costanzo Bottone (2006); Daniele Brancato (1994); Filippo Caselli (2007); Riccardo De Mori (2008); Davide Facchetti (2001); Giovanni Graziano (1995); Nicolò Pavan (1993); Ludovico Ridi (2009); Vittorio Tomasino (2004).

Centrocampisti: Mattia Blotto (2009); Alessandro Cirio (2010); Giuseppe Colletta (2005); Facundo Di Cesare (1996); Umberto Germano (1992); Kevin Mindruta (2008); Valentino Salducco (2003); Federico Zago (2008).

Attaccanti: Achille Bellini (2009); Stefano Beltrame (1993); Matteo Giacona (2006); Simone Menabò (1998); Jabir Naamad (2002); Lorenzo Sangiorgio (2004); Soufiane Sekka (1999).

Staff tecnico – Allenatore: Luca Prina. Allenatore in seconda: Matteo Gaio. Collaboratori tecnici: Ferdinando Ciocchetti; Riccardo Secondo. Match analyst: Matteo Masserano. Responsabile preparatori atletici: Andrea Marini. Collaboratori preparatori atletici e recupero infortunati: Tommaso Brando; Sebastian Taipe Diaz. Preparatore dei portieri: Francesco Bazzano.

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