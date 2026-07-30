Biella Rugby, prende forma la nuova stagione della palla ovale. Il primo passo è stato il consiglio federale, riunito lunedì nei saloni del Bologna Airport Hotel.

In apertura lavori il consiglio guidato dal presidente Andrea Duodo ha cooptato e dato il benvenuto a Paolo Ricchebono, che entra a far parte in quota allenatori dell’organo di governo della palla ovale nostrana in seguito delle dimissioni di Carlo Orlandi, tecnico reduce peraltro da due eccellenti stagioni nello staff del Biella Rugby.

Biella Rugby, prende forma la nuova stagione della palla ovale

Successivamente, lo stesso consiglio ha approvato e ufficializzato la struttura, le date e le linee guida dei campionati nazionali della nuova annata agonistica. Che prenderà ufficialmente il via il 12 settembre con la SuperCoppa. Trofeo che metterà di fronte campioni d’Italia e detentori della Coppa Italia, Valorugby Emilia e Petrarca Padova. La sede del match verrò resa nota prossimamente dalla Lega Italiana Rugby.

Serie A Elite

La nuova serie A Elite avrà la medesima formula della scorsa stagione. Quindi girone unico con gare di andata e ritorno. Accedono alle semifinale le prime quattro classificate al termine della regular season e approdano alla finalissima scudetto le vincenti di una sfida con nuovamente partite di andata e ritorno.

A retrocedere in serie A è l’ultima classificata al termine della stagione regolare.

Sono nuovamente dieci le società partecipanti e tra queste, è ovvio, il nostro Brc (al secondo campionato consecutivo nella massima categoria). Ecco le squadre: Valorugby Emilia, Rovigo Delta, Petrarca Padova, Viadana, Fiamme Oro Roma, Mogliano Veneto, Rangers Vicenza, Lyons Piacenza, Biella Rugby Club e Parabiago.

La prima fase del campionato si aprirà sabato 17 ottobre e si concluderà sabato 1° maggio. Le semifinali si giocheranno tra il 15 e il 23 maggio e vedranno la quarta classificata sfidare la prima e la terza classificata affrontare la seconda. Con match di ritorno in casa della formazione con il miglior piazzamento

La finalissima scudetto si giocherà mercoledì 2 giugno in sede da definire.

Coppa Italia Maschile

Anche la Coppa Italia ricalcherà la formula della passata edizione. La prima fase sarà dunque articolata con le partecipanti suddivise in due raggruppamento e partite di sola andata. Le semifinali, alle quali accedono le prime due classificate di ciascun girone, si giocheranno in gara unica e le vincenti accederanno la finale.

Nel Girone 1 sono dunque inserite: Rovigo, Petrarca, Mogliano, Vicenza, Parabiago e Cus Torino. Nel Girone 2 si contendono il pass: Valorugby, Viadana, Fiamme Oro, Lyons, Biella Rugby e Accademia Fir.

La fase a girone si disputerà tra sabato 26 settembre e domenica 8 novembre. Tra il 20 e il 21 settembre si giocheranno le due semifinali. Finalissima in programma sabato 20 marzo 2027, anche in questo caso in sede ancora da definire.

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