Jack Foglio Bonda e coach Benettin esaltano il Biella Rugby. Il Biella Rugby si conferma una delle più belle realtà emergenti della palla ovale italiana. Lo dimostrano anche risultati dei Soladria serie A Élite Awards 2025/2026. I premi ufficiali istituiti per la prima volta dalla Lega Italiana Rugby per celebrare i protagonisti del massimo campionato nazionale.

Jack Foglio Bonda e coach Benettin esaltano il Biella Rugby

Nelle votazioni che hanno coinvolto allenatori, capitani, giornalisti, telecronisti e tifosi, i due gialloverdi hanno ottenuto un prestigioso riconoscimento nelle rispettive categorie.

Coach Alberto Benettin ha chiuso al secondo posto nella categoria “Miglior Allenatore” con 591 voti. Preceduto soltanto da Marcello Violi del Valorugby Emilia, fresco vincitore dello scudetto. Un risultato di assoluto prestigio per il tecnico biellese di adozione, capace di superare allenatori di club storicamente ai vertici come Petrarca e Rovigo.

Ancora più significativa, per certi aspetti, l’affermazione di Giacomo Foglio Bonda nella categoria “Rookie (esordiente) of the Year”. Al suo primo anno in serie A Élite, il giovane talento di casa nostra ha raccolto ben 726 preferenze. Classificandosi al secondo posto dietro soltanto a Gianmarco Pietramala del Petrarca. E lasciandosi alle spalle atleti provenienti da società di grande tradizione come lo stesso Rovigo e Lyons Piacenza.

Un club in crescita

Un doppio riconoscimento che certifica il valore del percorso intrapreso dal Biella Rugby nella sua stagione d’esordio in Elite. In un contesto dominato da club con una lunga storia e numerosi titoli alle spalle, la società gialloverde è riuscita a ritagliarsi un ruolo da protagonista. Conquistando la stima degli addetti ai lavori e l’apprezzamento del pubblico.

I risultati degli Awards rappresentano infatti molto più di una semplice classifica. Testimoniano il rispetto guadagnato sul campo da una squadra che, al suo primo anno in Elite, ha saputo competere ad alto livello. Mettendo in evidenza qualità tecniche, organizzative e progettuali riconosciute da tutto il movimento.

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