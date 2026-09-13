Biella Rugby: Claudio Gaudiello nuovo responsabile commerciale. Un altro tassello nel percorso di crescita della società, che negli ultimi anni ha affiancato ai risultati un consolidamento della struttura organizzativa.

Biella Rugby: Claudio Gaudiello nuovo responsabile commerciale

Gaudiello avrà il compito di sviluppare e coordinare l’area commerciale. Rafforzando le relazioni con aziende, partner e realtà del territorio e contribuendo ad ampliare gli orizzonti del club.

Porta a Biella una lunga esperienza maturata nella palla ovale. Dopo la formazione come giocatore a Benevento, è approdato alle Fiamme Oro. Dove ha militato per alcuni anni prima di intraprendere un percorso dirigenziale all’interno della società della Polizia di Stato. Ricoprendo incarichi nell’area sportiva e gestionale. Nella sua carriera ha inoltre ricoperto il ruolo di team manager delle nazionali U17 e U18 e ha fatto parte della Commissione Sud.

«Desidero innanzitutto ringraziare la Polizia di Stato – esordisce Gaudiello -. E’ stato un percorso ricco di soddisfazioni. Ho scelto di intraprendere questa nuova avventura a Biella con grande entusiasmo. Una società ambiziosa, che guarda al futuro con determinazione e con la volontà di proseguire il proprio percorso di crescita. Sentivo la necessità di nuovi progetti e nuovi stimoli, personali e professionali, ecco perché sono arrivato qui. Le potenzialità sono enormi e non vedo l’ora di iniziare questa nuova sfida, con l’obiettivo di costruire insieme qualcosa di importante per il presente e per il futuro».

«Da diversi anni stiamo lavorando per creare una struttura organizzativa sempre più solida – spiega il direttore sportivo Corrado Musso -. Avevamo la necessità di individuare una persona che potesse seguire in maniera dedicata la parte commerciale, che fino a oggi veniva gestita a più mani. L’ingresso di Claudio ci permette di avere finalmente una figura dedicata. È una persona che conosciamo da anni, un uomo di rugby che conosce bene le dinamiche di una società. Avrà la possibilità di portare valore in questo percorso e di aiutarci a sviluppare ulteriormente il progetto Biella Rugby».

LEGGI ANCHE: Biella Rugby, prende forma la nuova stagione della palla ovale

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie de La Provincia di Biella e segui la nostra pagina Facebook

Contenuto sponsorizzato