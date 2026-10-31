Beatrice Casaliggi ottiene due pass per Fieracavalli. Due qualificazioni, due prestigiosi appuntamenti nazionali e un’unica grande protagonista.

Beatrice Casaliggi ottiene due pass per Fieracavalli

La giovane amazzone biellese che, insieme alla sua inseparabile pony Stefi Du Val, si prepara a vivere un’esperienza straordinaria a Fieracavalli Verona, in programma dal 5 all’8 novembre.

Una vera e propria doppietta, frutto di un anno di impegno, determinazione e passione per il salto ostacoli. Che porterà il binomio a confrontarsi con alcuni dei migliori giovani talenti dell’equitazione italiana.

Cattolica

Il primo importante traguardo è arrivato alle Finali Nazionali del Progetto Sport Fise “Colonnello Lodovico Nava”. Disputate dall’1 al 4 ottobre all’Horses Riviera Resort di San Giovanni in Marignano, vicino a Cattolica.

Dopo il secondo posto nella classifica piemontese del circuito Progetto Sport, Casaliggi ha affrontato la finale nazionale nella categoria Livello 1 Pony H100. Riservata a percorsi con ostacoli di 100 centimetri. Tre giornate di gara affrontate con grande concentrazione, altrettanti percorsi senza penalità e una splendida seconda posizione nella prova conclusiva a tempo. Risultati che hanno consentito al binomio di conquistare il terzo posto nella classifica generale nazionale.

Un podio di grande valore, che ha regalato al binomio il pass per il prestigioso Best Rider 2026, in programma giovedì 5 e venerdì 6 novembre nell’Arena Fise di Fieracavalli Verona. Qui si confronterà con gli altri migliori binomi qualificati a livello nazionale. In una competizione riservata a soli otto partecipanti nella categoria Livello 1 Pony H100, che si contenderanno il titolo di Best Rider 2026 della propria categoria.

Tortona

Ma le emozioni non erano finite. Dal 23 al 25 ottobre al Centro Ippico Il Torrione di Tortona si è svolto il concorso di visione per la selezione della rappresentativa regionale piemontese destinata a partecipare a Fieracavalli Verona. Sotto l’attenta valutazione del tecnico Mario Verheyden. Un fine settimana caratterizzato da percorsi tecnicamente impegnativi, nei quali Beatrice Casaliggi e Stefi Du Val hanno dimostrato ancora una volta grande affiatamento, precisione e competitività.

I risultati parlano da soli. Venerdì primo posto nella categoria BP100 a fasi consecutive. Sabato secondo posto nella categoria BP100 mista con barrage. Domenica primo posto nella categoria BP100 a tempo. Tre gare, tre percorsi netti e tre podi, con due vittorie e un secondo posto. Un fine settimana indimenticabile, coronato da una nuova, grandissima soddisfazione. A pochi giorni dalla conclusione delle selezioni è infatti arrivata la convocazione ufficiale nella rappresentativa del Piemonte. Che prenderà parte alla 38esima Coppa delle Regioni Pony, in programma sabato 7 novembre sempre nell’Arena Fise di Verona.

Un appuntamento particolarmente emozionante, nel quale Casaliggi e il cavallo scenderanno in campo non soltanto per inseguire i risultati individuali. Ma anche per difendere i colori del Piemonte in una delle competizioni a squadre più attese dell’evento.

Un sogno costruito giorno dopo giorno

Dietro questa straordinaria doppia qualificazione ci sono mesi di allenamenti, sacrifici, costanza e soprattutto una grande passione condivisa.

Un ruolo importante nel percorso sportivo di Beatrice Casaliggi è svolto dal Circolo Ippico Il Rosignolo di Buronzo. Dove l’amazzone si allena sotto la guida dell’istruttore Simone Ruffino, che la accompagna nella sua crescita tecnica e agonistica. Ma al centro di tutto resta il legame speciale con Stefi Du Val, molto più di una compagna di gara. Un’intesa costruita giorno dopo giorno, fatta di fiducia reciproca, piccoli progressi, difficoltà superate e grandi emozioni.

La doppietta di Verona rappresenta così il coronamento di uno splendido 2026, un anno nel quale impegno e determinazione si sono trasformati in risultati di assoluto prestigio. Ora lo sguardo è rivolto a Verona, dove Beatrice e la sua amata Stefi avranno l’opportunità di vivere tre giornate intense, tra competizione, emozione e orgoglio.

Perché, al di là delle classifiche e dei podi, il traguardo più bello è poter continuare a inseguire i propri sogni insieme.

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