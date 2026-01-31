Seguici su

Le attività che oggi rimangono aperte sono quattro: a Biella, Vigliano, Mosso, Sordevolo

3 minuti fa

Le farmacie di turno oggi, sabato 31 gennaio:

  • Tarricone (Biella Centro), via Italia 23, telefono 015-22.119
  • Rolando (Vigliano), via Milano 119, telefono 015-51.02.11
  • Zanotelli (Mosso), via Quintino Sella 65, telefono 015-74.14.09
  • Barrera (Sordevolo), via Bona 6, telefono 015-256.24.73
