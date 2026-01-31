BiellaCircondarioSalute
Le farmacie di turno
Le attività che oggi rimangono aperte sono quattro: a Biella, Vigliano, Mosso, Sordevolo
Le farmacie di turno oggi, sabato 31 gennaio:
- Tarricone (Biella Centro), via Italia 23, telefono 015-22.119
- Rolando (Vigliano), via Milano 119, telefono 015-51.02.11
- Zanotelli (Mosso), via Quintino Sella 65, telefono 015-74.14.09
- Barrera (Sordevolo), via Bona 6, telefono 015-256.24.73
Rimani aggiornato seguendoci su Google News!SEGUICI
Continua a leggere le notizie de La Provincia di Biella e segui la nostra pagina Facebook
Attualità1 giorno fa
Addio a Fabio Forno: aveva 53 anni
Biella2 giorni fa
Biella piange Lerri Zennaro, morto a soli 57 anni
Fuori provincia2 giorni fa
Colpita dal figlio con una sparachiodi: è morta in ospedale
Biella5 ore fa
Violenta scazzottata fuori dal Bona tra due ragazze
Fuori provincia3 giorni fa