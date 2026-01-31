Edoardo Motta approda in serie A: è un giocatore della Lazio

Edoardo Motta approda in serie A. Da Biella a Roma: questo il percorso compiuto dal giovanissimo portiere biellese.

Edoardo Motta approda in serie A

Il club biancoceleste ha prelavato il giocatore, che ha compiuto 21 anni il 13 gennaio, dalla Reggiana pagando il suo cartellino 1 milione di euro. L’operazione arriva dopo il trasferimento di Christos Mandas al Bournemouth.

Motta lascia la Reggiana con cinque mesi d’anticipo rispetto alla scadenza contrattuale e ha firmato un accordo di quattro anni e mezzo, fino al 2030. Sarà inizialmente il vice di Provedel e rappresenta un investimento pensato soprattutto in prospettiva.

E’ stato grande protagonista nella prima parte della stagione in serie B ed è considerato uno dei giovani più promettenti del campionato. Si è formato nel settore giovanile della Juventus, che per diverse stagioni ne ha mantenuto il controllo del cartellino, girandolo in prestito tra Alessandria e Monza. In Brianza ha vinto il campionato la Primavera2 ed è stato confermato al termine della stagione, finché la Juventus ne ha esercitato il controriscatto, preludio alla cessione alla Reggiana nell’estate 2024.

Il passaggio dai bianconeri alla Reggiana è avvenuto a fronte di un indennizzo e del 50% sulla futura rivendita. Una formula che oggi garantisce alla Vecchia Signora un incasso di circa 500mila euro grazie al trasferimento nella Capitale.

Numero uno moderno

Motta è stato uno dei punti fermi della Reggiana, giocando tutti i 1.800 minuti nelle prime 20 partite di campionato. Ha incassato 30 reti e ha collezionato cinque clean sheet. Bravo nelle uscite alte grazie a un fisico imponente (194 centimetri per 87 chilogrammi) e nel gioco con i piedi, elemento che la Lazio ha ritenuto fondamentale. Il profilo è quello di un portiere moderno, capace di intervenire nei tiri ravvicinati e di distinguersi come specialista nei rigori, con il 25% di penalty parati in stagione.

Edoardo Motta non sarà titolare almeno nell’immediato, come detto: il club continuerà a puntare su Ivan Provedel fino al termine della stagione. L’obiettivo della società è farlo crescere gradualmente, forte del bagaglio accumulato in serie B e delle presenze con l’Italia Under21. Dove è già stato impiegato nelle qualificazioni europee: un segnale della fiducia anche in ambito azzurro nella sua maturità e nelle sue potenzialità.

LEGGI ANCHE: Edoardo Motta in azzurro

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie de La Provincia di Biella e segui la nostra pagina Facebook