Biella Rugby all’assalto della capitale

Biella Rugby all’assalto del capitale. Il girone di ritorno della serie A Elite si apre lontano da casa. I gialloverdi sono infatti attesi domani a Roma sul campo delle Fiamme Oro: kick-off alle 13.30 per la sfida che segna il giro di boa.

Biella arriva all’appuntamento con il morale finalmente rinvigorito dalla prima vittoria stagionale, conquistata domenica scorsa in casa contro Colorno. Un successo importante, cercato e voluto, che ha permesso a capitan De Lise e compagni di interrompere il digiuno e di rimanere agganciati alla corsa salvezza. La squadra si conferma in penultima posizione avanti di cinque punti rispetto allo stesso Colorno fanalino di coda.

Dall’altra parte ci saranno le Fiamme Oro, formazione solida e ambiziosa, attualmente quinta in classifica con un bilancio di cinque vittorie, un pareggio e tre sconfitte. Nell’ultimo turno i cremisi hanno strappato un pareggio di valore contro Rovigo.

Il precedente stagionale porta alla memoria un Biella Rugby all’esordio assoluto nel massimo campionato, ma già capace di tenere testa alla navigata compagine rivale. La squadra difese con orgoglio il proprio campo, pur cedendo 36-24 nel finale, ma conquistando un prezioso punto di bonus offensivo. Una prestazione che, nonostante la sconfitta, aveva lasciato intravedere il potenziale e il carattere del gruppo. Ora, a campi invertiti, il contesto è diverso. Biella si presenta nella Capitale con maggiore consapevolezza e con la spinta emotiva di un successo che può rappresentare una svolta. Le Fiamme Oro partono con i favori del pronostico, ma gli ospiti hanno dimostrato di poter competere, soprattutto quando riescono a imporre intensità e disciplina.

La carovana partirà da Biella nel pomeriggio di oggi alla volta di Milano, da dove raggiungerà la Capitale in treno. Dopo la partita, il rientro a Biella è previsto in serata.

