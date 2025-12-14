Seguici su

Le attività che oggi rimangono aperte sono tre: a Biella, Quaregna e Candelo

2 minuti fa

le farmacie

Le farmacie di turno oggi, domenica 14 dicembre:

  • Trabaldo (Biella), via Ivrea 63, telefono 015-40.16.81
  • Bioglio (Quaregna), via Caduti di Nassiriya 1, telefono 015-92.22.41
  • Robiolio (Candelo), via Libertà 100, telefono 015-253.60.73 (dalle 9 alle 20)
