BiellaSalute
Le farmacie di turno
Le attività che oggi rimangono aperte sono tre: a Biella, Quaregna e Candelo
Le farmacie di turno oggi, domenica 14 dicembre:
- Trabaldo (Biella), via Ivrea 63, telefono 015-40.16.81
- Bioglio (Quaregna), via Caduti di Nassiriya 1, telefono 015-92.22.41
- Robiolio (Candelo), via Libertà 100, telefono 015-253.60.73 (dalle 9 alle 20)
Rimani aggiornato seguendoci su Google News!SEGUICI
Continua a leggere le notizie de La Provincia di Biella e segui la nostra pagina Facebook
Cronaca24 ore fa
Una comunità in lutto per la giovane maestra stroncata dalla malattia
Video2 giorni fa
La lunghissima coda in superstrada dopo l’incidente con auto ribaltata – VIDEO
Circondario2 giorni fa
Schianto tra due auto in superstrada, una si ribalta e finisce nella corsia opposta
Circondario22 ore fa
Auto ribaltata sulla Settimo Vittone
Cronaca3 giorni fa