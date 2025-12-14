AttualitàBiellaCircondario
Le edicole di turno
L’elenco completo degli esercizi che oggi sono aperti
Le edicole di turno questa mattina. Ecco l’elenco completo degli esercizi che restano aperti appunto oggi, domenica 14 dicembre. Una utile informazione per chiunque voglia rimanere sempre aggiornato su tutto ciò che capita nel Biellese. E più in generale sui fatti di cronaca e non solo che accadono nel mondo nonostante la giornata di festa. Qui di seguito tutte le informazioni utili per, come si suol dire in questi casi, “rimanere sempre sul pezzo”.
Le edicole di turno questa mattina
Edicola Lux di Sola Renzo Via Lamarmora 16; Boem, via Ivrea; Edicola del Villaggio di Gioggia, via Lombardia; Brognara, Piazza Adua; Celoria, via Rosazza (Chiavazza); Biglia, via Addis Abeba; Tavaglione, Piazza Vittorio Veneto (giardini); Gentilin (Piazza Martiri); Edicola Villa, Piazza San Paolo; “Prima pagina” di via Bengasi 4; Caneparo (Bottalino); Edicola Garibaldi di via Garibaldi; Barbera Luca di via Italia; Bortolin (Pavignano); Valli (Vaglio); Ravetti di via Rosselli; Frigato di Cossila San Grato; Rivendita del Favaro; Moggio di Occhieppo Inferiore; Zago di Occhieppo Superiore; Onnis di Ponderano; Tolomei, via Provinciale (Camburzano); Ranzato di via Papa Giovanni XXIII, Vergnasco; Salza Marco, via Libertà 106 (Candelo); Romagnoli e Magnani (Candelo); Minuzzo Alberto (Vigliano); Cerruti (Gaglianico); Edicola Piccoli Tesori (Vigliano).
LEGGI ANCHE: Contributo una tantum di 3mila euro a sostegno delle edicole
Continua a leggere le notizie de La Provincia di Biella e segui la nostra pagina Facebook