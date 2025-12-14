Una giovane biellese a MasterChef. «Voglio entrare nella masterclass con il grembiule bianco». Detto fatto.

Ai fornelli di uno dei programmi di cucina più apprezzati l’11 dicembre è arrivata una candelese, la 26enne Carlotta Bertin.

Una giovane biellese a MasterChef

«Fai quello che ti rende felice e credici fino in fondo» è la massima che l’ha accompagnata fino al cooking show di Sky. Che ogni anno trasforma appassionati di cucina in protagonisti televisivi. La cucina è il suo modo di raccontarsi. Ma anche ciò che racconta attraverso @carlotta_in_cucina, il suo nome utente sui canali social, dove condivide ricette e momenti di vita ai fornelli. Anche nel 2020 si era messa in gioco nel contest “Cuochi biellesi” organizzato dal nostro giornale.

La giovane di Candelo si è presentata davanti alla storica giuria del talent tanto emozionata quanto determinata a prendere il grembiule bianco.

Al «perché?» del giudice Locatelli, lei ha riposto schietta: «Perché è la prima volta nella vita in cui mi sento soddisfatta di quello che sto facendo». E ha presentato un piatto tecnico e creativo, “lollipop d’oriente”, lollipop di quaglia fritti con salsa di peperoni rossi e arancia. Piatto che ha ottenuto all’unanimità il “sì” del trio stellato degli chef Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli.

Tre grandi nomi sono il cuore del programma. E guidano gli aspiranti chef verso la masterclass valutando i loro piatti, con prove classiche e nuove sfide che mettono alla prova tecnica, inventiva e personalità.

Premio ambito

I giudici puntano su tradizione e innovazione. Carlotta dovrà dimostrare di conoscere profondamente la cucina classica per poterla reinterpretare in modo creativo e originale.

Al vincitore verrà assegnato un premio ambito. 100mila euro in gettoni d’oro, la pubblicazione di un libro di ricette e l’accesso a un corso di cucina in Alma. Per Carlotta Bertin, l’esperienza a MasterChef Italia è un sogno che inizia a realizzarsi, che unisce passione e autenticità. C che potrebbe portarla a lasciare un segno nel mondo culinario.

«Questa occasione è importante perché voglio cambiare la mia vita da oggi». Così ha detto, rivelando tutta la sua voglia di mettersi in gioco e aggiudicandosi l’ingresso diretto alla masterclass. Tra la sua gioia e quella di Nicolò, il suo ragazzo che l’ha accompagnata in questa esperienza.

