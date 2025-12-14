Passione di Sordevolo si pensa già all’edizione del 2027. L’Associazione Teatro Popolare è già al lavoro in vista della prossima rappresentazione. Un evento coinvolge l’intera comunità locale fin dal 1816.

Per parlare delle novità, ieri sera è andata in scena una serata dedicata a volontari, attori, appassionati e comparse.

Passione di Sordevolo: si pensa già all’edizione del 2027

L’incontro era aperto a tutti e ha rappresentato un’occasione cruciale per condividere nuovi aspetti della prossima edizione. Sono state illustrate le importanti novità che riguarderanno la formazione di un nuovo gruppo di lavoro. Il rinnovamento delle scenografie. L’aggiornamento dei testi. E l’introduzione di nuove musiche.

La rappresentazione è diventata nel corso degli un pilastro dell’identità culturale del Biellese. Capace di richiamare migliaia di spettatori da tutto il mondo, grazie al coinvolgimento di oltre 400 volontari. Che diventano protagonisti di questa corale e suggestiva rievocazione della Passione di Cristo.

LEGGI ANCHE: Grande affluenza al Museo della Passione di Sordevolo

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie de La Provincia di Biella e segui la nostra pagina Facebook