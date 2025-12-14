AttualitàBiella
Il primo dirigente si trasferisce alla Questura di Novara
La Questura di Biella ha salutato il vicario Francesca Peppicelli. Momenti di commozione, felici e spensierati nella mattinata di ieri, sabato 12 dicembre, nei saloni della struttura di via Sant’Eusebio.
I colleghi si sono infatti riuniti per salutare il Vicario, la dottoressa Francesca Peppicelli. Il primo dirigente lascia dunque la Questura di Biella perché promossa Vicario del Questore a Novara. Da domani, lunedì 15, inizierà questo nuovo ruolo, estremamente prestigioso.
Tanti gli attestati di stima e di affetto dei poliziotti di Biella, che hanno avuto il piacere di lavorare con lei. Tra tutti il commosso discorso di saluto e ringraziamento del Questore Delia Bucarelli.
Tutto il personale della Questura di Biella ha dunque augurato alla dottoressa Peppicelli di continuare a raccogliere soddisfazioni professionali. Sicuri che la sua carica di umanità porterà una ventata di energia a chi lavorerà a stretto contatto con lei.
