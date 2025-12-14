La torcia olimpica attraverserà Biella. In vita dei Giochi di Milano-Cortina 2026, il Sacro Fuoco di Olimpia attraverserà il Piemonte dal 10 al 16 gennaio. Saranno 25 i comuni coinvolti e toccherà quattro siti Unesco.

La torcia olimpica attraverserà Biella

Il arriverà in Piemonte sabato 10 gennaio a Cuneo, con la sosta in Piazza Galimberti. L’11 gennaio sarà nelle Langhe, toccando La Morra, Bra e Alba, per poi proseguire verso Asti e salire fino al Colle del Sestriere. Nella stessa giornata toccherà Moncalieri e la Palazzina di caccia di Stupinigi, con arrivo finale a Torino. Dove si terrà la city celebration in Piazza Castello, accompagnata dai contenuti social del creator Federico Gaggio.

Il 12 gennaio, la staffetta partirà dal capoluogo per attraversare Venaria Reale, Rivoli, Settimo Torinese e Chivasso, dirigendosi poi verso la Valle d’Aosta.

La mattina del 13 gennaio, la Fiamma rientrerà in Piemonte per toccare due siti simbolici: Ivrea e il Santuario di Oropa. Successivamente raggiungerà Biella, con arrivo in Piazza Martiri della Libertà, poi Vercelli, Casale Monferrato e Novara.

Il 14 gennaio la Fiamma ripartirà da Borgomanero per raggiungere Gozzano, il Lago d’Orta e le Isole Borromee. Passando per Verbania, Baveno, Stresa e Arona, prima di spostarsi verso la Lombardia. Ultime tappe piemontesi il 16 gennaio: Alessandria e Tortona.

Gli eventi

Ogni giornata di staffetta si concluderà con l’accensione del braciere. Un momento accompagnato da spettacoli, performance artistiche e iniziative che coinvolgeranno le comunità locali.

La fiamma olimpica, simbolo di amicizia, pace e unità, percorrerà in totale 12mila chilometri in 63 giorni, toccando tutte le 110 province italiane. Il viaggio è iniziato con l’accensione del fuoco sacro a Olimpia il 26 novembre. E si concluderà il 6 febbraio a San Siro, teatro della Cerimonia d’Apertura dei Giochi di Milano Cortina 2026.

