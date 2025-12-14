AttualitàBiella
Cosa guardare al cinema nel week-end
I film in proiezione nelle sale biellesi per questo fine settimana
Cosa guardare al cinema nel week-end. La programmazione nelle sale biellesi per trascorrere una serata oppure un pomeriggio fuori casa e godersi uno spettacolo interessante. Oppure divertente o ancora all’insegna dell’azione. O, perché no, anche un paio d’ore di paura…
Multisala Mazzini
Sala1: “Fine Night at Freddy’s 2” – Orari: Sabato ore 22; domenica ore 21. “Leopardi & Co.” – Orari: sabato ore 17, ore 20; domenica ore 16.15, ore 18.15.
Sala2: “Zootropolis 2” – Orari: sabato ore 16, ore 18, ore 20, ore 22; domenica ore 15.45, ore 18, ore 21.
Sala3: “Oi Vita Mia” – Orari: Sabato ore 19.45; domenica ore 16.15, ore 21. “Lupin III-Il Film: La Stirpe Immortale” – Orari: sabato ore 17.45; domenica ore 18.30. “Vita da Gatto” – Orari: sabato ore 16.
Cinema Teatro Odeon
“Attitudini: Nessuna” – Orari: sabato ore 19.30; domenica ore 16, ore 18, ore 21.
Candelo – Cinema Verdi
Sala1: “Gioia Mia” – Orari: sabato ore 16.30. “Un Inverno in Corea” – Orari: sabato ore 18.30; domenica ore 16.30. “The Teacher” – Orari: sabato ore 21; domenica ore 10.30, ore 21. “Cera Una Volta Mia Madre” – Orari: domenica ore 19.
Sala2: “Vita Privata” – Orari: sabato ore 16.45, ore 18.45; domenica ore 10.30, ore 21. “La Vita Va Così” – Orari: sabato ore 21; domenica ore 18.45. “Gioia Mia” – Orari: domenica ore 16.45.
Valdilana-Cinema Teatro Comunale Giletti
“Mattia Pascal, Il Musical della Carovana” – Orari: sabato ore 21.
