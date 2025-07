Un’estate al mare come negli anni fa

Un’estate al mare cantava l’indimenticata Giuni Russo, in un’epoca in cui tutto era più definito e meno complicato: arrivava agosto, le grandi fabbriche chiudevano, le famiglie riuscivano ancora ad andare al mare, chi in ferie chi raggiungendo i propri parenti il più delle volte al sud.

Il biellese di allora era terra di arrivo per molti, compreso il sottoscritto, non di partenze, a volte forzate, come oggi perché anche qui non ci sono prospettive specie per i giovani. Stavamo meglio allora, tra la fine dei ’70 e l’ inizio degli ’80? Per certi aspetti sì, non fosse altro perché c’ era un’idea di futuro da andarsi a prendere, c’erano sogni, a volte anche ingenui che oggi farebbero sorridere, da realizzare ma comunque si guardava avanti con fiducia. Oggi è cambiato il paradigma per ogni cosa, sappiamo tutto e di più grazie ai social che ci aprono al mondo, ma di fatto siamo più ignoranti di allora.

La politica, anche quella nostrana locale, è tutta un battibecco su internet, tra selfie e auto rappresentazioni di sé che a volte sono senza vergogna. Non importano i contenuti, l’importante è postare e autopostarsi dando all’avversario sempre e comunque “la croce” del non fatto è del non risolto. Prendete la polemica “balneare” tra il consigliere regionale Zappalà e il presidente della Provincia Ramella sui fondi a disposizione per le strade provinciali danneggiate dal maltempo dello scorso aprile. Spiace dirlo ma la questione è anche sui tempi di rilascio, sugli importi, su chi deve fare cosa, fatti questi che interesserebbero la comunità senza distinzione di colore politico. Il fatto vero che qui è in gioco la carica della presidenza, la campagna elettorale prossima ventura, il candidato o la candidata che dovrà aspirare alla presidenza in Provincia. Ecco perché Zappala’, in prima persona, ha deciso di dare fuoco alle polveri a 360 gradi contro Ramella dimenticandosi, forse, che la nota vicenda di certi mancati fondi Pnrr alla città di Biella ai tempi in cui era assessore della Giunta Corradino fa ancora discutere.

Ma così va la politica, ragion per cui mi firmo un auto daspo (a Biella vanno molto di moda di questi tempi) per il mese agosto, in modo da poter ricaricare le batterie, necessarie per continuare a mettere un po’ di sale e pepe qua e là nella nostra amata Biella. Nel frattempo, occhi aperti e buone vacanze anche se per voi io resto sempre a… DASPOsizione!!

