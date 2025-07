Riapriranno il teatro ed il museo?

Era l’inizio dell’estate di diversi anni or sono. Preso atto che da palazzo Oropa non giungeva alcuna notizia riguardante la programmazione degli eventi di Biella Estate, mi recai presso l’assessorato alla Cultura della Città di Biella alla ricerca di spiegazioni. Assessore all’epoca era Giuliano Ramella il quale rispose alla mia domanda con un’altra domanda: “Le risulta che siano arrivate molte telefonate in redazione di lettori alla ricerca di notizie su Biella Estate?” domandò con estrema pacatezza giocherellando con una matita. Esitai un attimo e poi “Non mi risulta” dissi un po’ imbarazzato. “Ecco” disse Ramella “questa è la dimostrazione che la città potrebbe anche fare a meno di Biella Estate, non se ne accorgerebbe nessuno”.

Questo episodio mi è tornato alla memoria pensando al teatro Sociale “Villani” ed al Museo del Territorio, chiusi entrambi da tempo per lavori, almeno così si è detto. Quanti lettori avranno telefonato alle redazioni dei giornali biellesi per sapere quando il teatro ed il museo riapriranno i battenti? Presumo nessuno. Eppure si tratta dei due principali poli culturali della città, due luoghi importanti che raccolgono la storia e la memoria di questo territorio.

Ed allora, un secondo e più inquietante interrogativo mi ha invaso la mente: ma il teatro Sociale “Villani” ed il Museo del Territorio, riapriranno? In fondo, per un’amministrazione cittadina sempre a corto di risorse, teatro e museo chiusi vogliono dire risparmi sulle bollette di luce, acqua e gas, risparmi sul personale che potrebbe essere ricollocato altrove in seno ai vari uffici municipali, risparmi per le pulizie. La programmazione teatrale potrebbe essere banalmente trasferita al teatro Odeon, come si è fatto per decenni prima che il teatro Sociale divenisse struttura di proprietà comunale, pagando semplicemente un affitto alla Ciat che gestisce il locale, senza altre preoccupazioni. E per quel che riguarda il museo, ebbene, l’allestimento di qualche iniziativa all’interno del chiostro di San Sebastiano, come recentemente annunciato, potrebbe lasciar presagire una riapertura più o meno imminente dei locali espositivi. Abituando gradualmente la gente ad un utilizzo dimezzato di quel sito che così tante polemiche ed equivoci ha destato sin dal giorno della sua inaugurazione.

Sono solo ipotesi, ovviamente, anche perché di risposte non me ne aspetto. Da alcuni anni le amministrazioni di palazzo Oropa parlano solo con chi siede sugli scranni comunali. Giornali e cittadini servono i primi per la propaganda elettorale ed i secondi per raccattare voti. Democraticamente.

