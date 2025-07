dm apre a Gli Orsi. Oggi l’inaugurazione ufficiale del primo punto vendita in città della nota catena.

Con questa apertura, la numero 91 in Italia e la 15esima in Piemonte, dm si inserisce in una realtà commerciale vivace e ben radicata sul territorio. Lo store si trova in Viale Domenico Modugno 3B, in una posizione strategica facilmente raggiungibile sia in auto che con i mezzi.

dm apre a Gli Orsi

Il primo store dm di Biella si estende su una superficie di vendita di 511 mq, tutta sullo stesso livello. Una proposta unica e specializzata dedicata alla cura della persona e della casa, al food biologico, all’infanzia e al mondo pet. Conta circa 15mila referenze in continua evoluzione e più di 600 marche, di cui 28 brand sviluppati in-house (come Balea, dmBio, alverde, babylove, Mivolis).

dm continua a garantire, per ogni nuova apertura, alta qualità a prezzi accessibili, con un’attenzione costante alla sostenibilità. Prodotti bio e green, ingredienti naturali selezionati con cura, materie prime certificate e imballaggi riciclati sono al centro di ogni scelta.

Il team biellese è composto da 10 collaboratori, pronti a offrire un servizio attento e orientato alla cura del cliente. I clienti saranno accolti, ogni giorno dalle 9 alle 21, in una location moderna e curata nei dettagli, progettata per riflettere l’identità visiva e i valori del brand. Anche nel nuovo store, la transizione del gradiente di colore, tipica del marchio, è evidente su tutta la facciata, garantendo una riconoscibilità costante.

All’interno, l’ambiente è armonioso e suddiviso in “quartieri” per ciascuna categoria di prodotto. Con un’organizzazione degli spazi e l’utilizzo di scaffali più bassi che faciliteranno il customer journey, migliorando così l’esperienza d’acquisto. I clienti troveranno anche all’interno di questo nuovo store un’area dedicata al servizio di stampa fotografica direttamente da smartphone.

Promozione

In occasione dell’apertura in città, dal 24 al 27 luglio dm permetterà a tutti i clienti di usufruire di uno sconto del 15% sull’intero assortimento, offerte incluse. Sarà possibile ricevere in omaggio, fino a esaurimento scorte, un’eco-shopper a fronte di qualsiasi acquisto, due prodotti make-up Catrice Cosmetics ed Essence a fronte di una spesa minima di 15 euro. E, infine, un telo mare dm con una spesa minima di 50 €.

