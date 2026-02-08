Riforma giustizia: a Cossato un incontro pubblico sulle ragioni del no

Venerdì 13 febbraio alle 18, a Villa Ranzoni a Cossato (in via Ranzoni 24), il locale circolo del Partito Democratico promuove un incontro pubblico dedicato alla riforma della giustizia e alle ragioni del “no”.

Riforma giustizia, il Pd organizza un incontro pubblico sulle ragioni del “no”

L’incontro sarà introdotto da Domenico Rossi, segretario regionale del PD Piemonte, e vedrà gli interventi di Marta Zavatta, magistrata e componente del comitato territoriale torinese “Giusto dire no”, e di Debora Serracchiani, deputata e responsabile giustizia nella segreteria nazionale del Partito Democratico.

A moderare il dibattito sarà Elisa Francese, Segretaria provinciale Pd di Biella.

L’iniziativa – spiegano dal Pd – nasce con l’obiettivo di offrire un momento di informazione e confronto aperto alla cittadinanza su una riforma “che incide in modo profondo sull’equilibrio tra poteri dello Stato e sul funzionamento del sistema giudiziario, temi centrali per la qualità della democrazia e per la tutela dei diritti”.

Elisa Francese: “Fondamentali le occasioni di discussione pubblica su riforme così delicate”

«È fondamentale creare occasioni di discussione pubblica su riforme così delicate – sottolinea Elisa Francese, segretaria provinciale Pd di Biella – perché la giustizia non è una questione tecnica riservata agli addetti ai lavori, ma riguarda direttamente la vita e le garanzie di tutte e tutti».

Sulla stessa linea Carlo Lanzone, segretario del Circolo Pd di Cossato: «Come Circolo vogliamo essere uno spazio di confronto reale, vicino ai cittadini. Parlare di giustizia significa parlare di legalità, diritti e fiducia nelle istituzioni, temi che meritano chiarezza e partecipazione».

L’iniziativa è aperta al pubblico.

