Cossato piange Dario Toso, storico vigile urbano

Profondo cordoglio ha destato la morte improvvisa di Dario Toso lo scorso mercoledì. Per molti anni è stato agente della polizia municipale a Cossato. Aveva compiuto 76 anni.

Addio all’ex vigile Dario Toso

Era in pensione da una ventina di anni. Toso aveva prestato regolare servizio per 35 anni nei vigili urbani. Aveva iniziato garantendo la regolarità del mercato ambulante, vigilando sulle occupazioni del suolo e sulle relative autorizzazioni.

Lascia nel dolore la moglie, il figlio e i nipoti

A ricordarlo sono la moglie Ines; il figlio Davide con la moglie Daria e i figli Massimo e Flavio; la cognata Renata, con la famiglia.

Le esequie, affidate all’Impresa funebre Minero, si sono svolte venerdì con la santa benedizione avvenuta nel cimitero di Capoluogo di Cossato, alla quale ha partecipato anche una rappresentanza dell’attuale corpo di polizia locale.

A seguire, la salma di Dario è stata accompagnata al tempio crematorio di Biella.

