Seguici su

CossateseCronaca

Cossato piange Dario Toso, storico vigile urbano

È stato agente della polizia locale per 35 anni

Pubblicato

13 secondi fa

il

Dario Toso

Profondo cordoglio ha destato la morte improvvisa di Dario Toso lo scorso mercoledì. Per molti anni è stato agente della polizia municipale a Cossato. Aveva compiuto 76 anni.

Addio all’ex vigile Dario Toso

Era in pensione da una ventina di anni. Toso aveva prestato regolare servizio per 35 anni nei vigili urbani. Aveva iniziato garantendo la regolarità del mercato ambulante, vigilando sulle occupazioni del suolo e sulle relative autorizzazioni.

Lascia nel dolore la moglie, il figlio e i nipoti

A ricordarlo sono la moglie Ines; il figlio Davide con la moglie Daria e i figli Massimo e Flavio; la cognata Renata, con la famiglia.
Le esequie, affidate all’Impresa funebre Minero, si sono svolte venerdì con la santa benedizione avvenuta nel cimitero di Capoluogo di Cossato, alla quale ha partecipato anche una rappresentanza dell’attuale corpo di polizia locale.

A seguire, la salma di Dario è stata accompagnata al tempio crematorio di Biella.

Google News Rimani aggiornato seguendoci su Google News!
SEGUICI

Continua a leggere le notizie de La Provincia di Biella e segui la nostra pagina Facebook

Argomenti correlati:
E tu cosa ne pensi?

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Copyright © 2024 laprovinciadibiella.it S.r.l. - P.IVA: 02654850029 - ROC: 30818
Reg. Tribunale di Biella n. 582 del 30/06/2014 - Direttore responsabile: Cesare Maia
Redazione: Via Vescovado, n. 5 - 13900 Biella - Tel. 015 32383 - Fax 015 31834

La testata fruisce dei contributi diretti editoria d.lgs. 70/2017

Servizi informatici e concessionaria di pubblicità: Diario del Web S.r.l.