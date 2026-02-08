Seguici su

Colta da malore in casa, lancia l’allarme con il dispositivo salvavita

Paura nella notte tra venerdì e sabato in via Imer Zona: soccorsi attivati intorno alle 4 del mattino. La donna, di quasi 80 anni, non è grave ed è stata trasportata in ospedale per accertamenti

2 minuti fa

Momenti di grande apprensione a Cossato, nella notte tra venerdì e sabato: colta da malore in casa, rimane bloccata a terra. L’allarme è partito intorno alle 4 del mattino da un’abitazione in via Imer Zona.

Sul posto sono intervenuti tempestivamente i sanitari del 118, i carabinieri e i vigili del fuoco, allertati per un possibile intervento di apertura porta.

La protagonista dell’episodio è una donna di quasi 80 anni, che si è sentita male mentre si trovava da sola in casa. Fondamentale si è rivelato l’utilizzo del dispositivo salvavita per anziani, grazie al quale la signora è riuscita a chiedere aiuto e ad attivare immediatamente i soccorsi.

Secondo quanto ricostruito, le condizioni della donna non sarebbero gravi, ma i sanitari hanno comunque disposto il trasporto in ospedale per gli accertamenti del caso.

Nonostante la richiesta iniziale di intervento per l’apertura dell’abitazione, l’operazione dei vigili del fuoco non si è resa necessaria. Con grande forza di volontà, infatti, la donna è riuscita a trascinarsi fino alla porta e ad aprire autonomamente, consentendo così l’ingresso ai soccorritori.

