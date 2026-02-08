Seguici su

“La sua targa è stata clonata”. Sventata la truffa di un falso ispettore di polizia

Il malvivente ha contattato la vittima al telefono spacciandosi per un esponente delle forze dell’ordine

falso ispettore truffe telefoniche
Foto di repertorio

Fallito un tentativo di truffa ai danni di un biellese: un falso ispettore di polizia ha provato a raggirare un uomo di Candelo, ma la vittima non è caduta nella trappola.

Falso ispettore di polizia prova a truffare un biellese

Nei giorni scorsi un uomo residente a Candelo ha ricevuto un’insolita chiamata sul telefono fisso. Un fantomatico ispettore della polizia gli ha detto che la targa della sua auto era stata clonata. Per questo motivo, si sarebbe dovuto recare a Biella per risolvere il problema. Forse era soltanto un modo per farlo uscire di casa e avere poi campo libero per rubare.

L’uomo preso di mira, però, non si è lasciato ingannare.

Indagano i carabinieri

Comprendendo subito che si trattava di un possibile raggiro, il biellese ha riagganciato la telefonata e contattato il 112 per raccontare immediatamente quanto appena accaduto, innanzitutto per evitare che gli stessi malintenzionati potessero riprovarci – e magari riuscire nel loro intento – con altre persone della zona.

A Candelo sono quindi stati subito inviati i carabinieri del Norm, che hanno eseguito diversi “giri” nella zona per provare a individuare eventuali individui sospetti. L’esito però è stato negativo.

