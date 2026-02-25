La mozione per la prevenzione della violenza sulle donne unisce destra e sinistra

Raro momento di unità ieri in consiglio comunale, quando la mozione bipartisan relativa alla prevenzione della violenza sulle donne, presentata da Andrea Basso e Alessandra Guarini (Pd e Fratelli d’Italia), è stata approvata all’unanimità.

A raccontare la soddisfazione per il risultato è stato lo stesso Basso, segretario cittadino e consigliere comunale del Pd, pubblicando una fotografia su Facebook.

“Se in questa fotografia vedete Alessandra Guarini di FDI e me insieme sorridenti dopo il consiglio comunale di ieri c’è un motivo – ha scritto -. Alessandra e io abbiamo presentato una mozione, condivisa da tutti i gruppi consiliari e poi approvata all’unanimità, per la tutela della sicurezza e la prevenzione della violenza sulle donne. C’erano due sedie vuote in mezzo alla sala consiliare, che la vicepresidente del consiglio Greta Cogotti ha voluto per simboleggiare chi ieri non poteva essere con noi in quanto vittima di femminicidio”.

“Principi come la tutela della sicurezza e della legalità e prevenzione della violenza sulle donne sono e devono essere patrimonio comune a tutti, senza colore politico, e il consiglio comunale di Biella ieri ne ha dato prova – ha aggiunto -. L’importanza della prevenzione di un fenomeno che ha purtroppo solide radici culturali, dell’educazione e della formazione fin dalla più tenera età per rimuoverle, a partire dal linguaggio, come sottolineato da Alessandra nel suo intervento, hanno accomunato tutti. Lo sviluppo e l’estensione dei Punti Viola come luogo di prima tutela delle donne vittime di violenza e la loro sicurezza come stella polare che orienti l’azione amministrativa quotidiana, in collaborazione con le molte realtà del territorio che già operano efficacemente in questo settore sono gli altri punti salienti della mozione approvata. Una bella pagina del nostro consiglio comunale”.

